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Zenička željezara zvanično stupila u stečaj: Sud otvorio postupak, prvo ročište zakazano za decembar

Zenička željezara zvanično stupila u stečaj: Sud otvorio postupak, prvo ročište zakazano za decembar

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Zenički Opštinski sud danas je i zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije "Nova željezara Zenica", a prvo ročište je zakazano za 8. decembar.

Zenička željezara zvanično stupila u stečaj Izvor: Shutterstock

Na ročište će biti pozvani oni koji prijave svoja potraživanja, kao i stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović.

Sud je pozvao sva lica kojima "Nova željezara Zenica" duguje novac da u roku od 30 dana od dana objave rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku.

Sud je pozvao i dužnike "Nove željezare Zenica" da bez odlaganja izmire obaveze prema kompaniji.

Otvaranju stečaja prethodili su mjeseci pokušaja pronalaska rješenja za kompaniju koja se suočila sa ozbiljnim finansijskim i proizvodnim problemima.

Otvaranjem stečaja sada počinje nova faza u kojoj će biti utvrđivana potraživanja povjerilaca, popisivana i procjenjivana imovina, te odlučivano o daljoj sudbini kompanije i njenih kapaciteta.

Uprava i sindikati ranije su dogovorili zakonske obaveze oko radnika te način isplate otpremnina i drugih zakonskih potraživanja.

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Tagovi

Željezara Zenica stečaj Zenica

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