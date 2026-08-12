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Dramatična noć u Konjicu: Vatra ugrozila stambene objekte, zatražena međunarodna pomoć kanadera i helikoptera

Dramatična noć u Konjicu: Vatra ugrozila stambene objekte, zatražena međunarodna pomoć kanadera i helikoptera

Autor Dušan Volaš
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Vatrena stihija zaprijetila je tokom noći stambenim objektima na području Konjica, vatrogasci se cijelu noć bore s požarima, a zbog teške situacije zatražena je međunarodna pomoć kanadera i helikoptera, potvrđeno je iz Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Konjic.

Dramatična noć u Konjicu: Vatra ugrozila stambene objekte, zatražena međunarodna pomoć kanadera i helikoptera Izvor: Radio Konjic

Borba s vatrom traje bez prestanka, ali ekstremno visoke temperature, snažan vjetar i izuzetno težak teren dodatno otežavaju gašenje.

Posebno alarmantna situacija bila je u selu Džepi, gdje se veliki šumski požar tokom jučerašnjeg dana i noći proširio prema naseljenom području.

Vatra je zahvatila i uništila nekoliko napuštenih objekata.

Tokom noći izbio je i novi požar u naselju Živašnica kod Konjica.

Situaciju dodatno otežavaju nepristupačan i strm teren, visoke temperature i velika brzina širenja vatre. Na pojedinim dijelovima terena gašenje je izuzetno teško, pa lokalne snage bez pomoći iz vazduha teško mogu staviti požare pod kontrolu.

Vatrogasci ističu da prioritet ostaje zaštita stanovništva, stambenih objekata i kritične infrastrukture i dodaju da ukoliko vazduššna podrška bude odobrena i brzo angažovana, to će značajno pomoći u gašenju najkritičnijih požarišta.

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Tagovi

požar Konjic

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