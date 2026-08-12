Neobičan radarski snimak uznemirio javnost: Stručnjaci objasnili neobične meteorološke oblike na karti

Neobičan radarski snimak iznad Italije, Slovenije i Hrvatske izazvao je pažnju, ali meteorolozi objašnjavaju da se radi o smetnji u podacima.

Izvor: X/@msedej

Neobičan radarski snimak koji je juče kružio društvenim mrežama prikazivao je polukružni vrtložni uzorak iznad Italije, Slovenije i Hrvatske. Zabilježen je oko 14:30 na portalu Windy, ali su iz slovenačke Agencije za životnu sredinu (Arso) objasnili da se ne radi o stvarnom meteorološkom fenomenu, već o smetnji u radarskim podacima.

Pojava se poklopila sa kišovitim vremenom i lokalnim nepogodama koje su zahvatile i dijelove Slovenije, a neobičan vrtlog podstakao je korisnike da na internetu potraže objašnjenja, piše 24ur.com.

Iako su koncentrični krugovi na radarskim snimcima relativno česta pojava o kojoj su meteorolozi već pisali, ovaj oblik je bio manje poznat.

Izvor smetnje je radar u Italiji

Iz Agencije za životnu sredinu reagovali su na objave i potvrdili da uzorak ne predstavlja stvarne padavine.

"Potiču iz podataka merenja radara Fosalon u Italiji", naveli su. Na društvenoj mreži X dodatno su objasnili da tačan uzrok nije poznat.

"Najvjerovatnije je povezan sa mjerenjem ili obradom podataka", objavili su.

Kako nastaju lažni krugovi na radaru

Arso na svojim internet stranicama nudi i opšte objašnjenje za pojavu koncentričnih krugova na radarskim snimcima. Objašnjavaju da radar skenira atmosferu antenom koja se okreće i pritom mjeri padavine na različitim visinama. Računar zatim iz svih mjerenja izdvaja najvišu zabilježenu vrijednost i prikazuje je na karti.

"Ono što vidimo na slici, dakle, nisu padavine pri tlu, nego negde iznad njega", pišu meteorolozi.

Do lažnog prikaza najčešće dolazi zbog takozvanog pojasa topljenja. Naime, slojevite padavine na visini gdje je temperatura vazduha 0 °C imaju pojačan radarski odraz jer snijeg koji pada počinje da se topi. Radarski zraci pod različitim uglovima seku taj pojas na različitim udaljenostima.

"Zraci pod različitim nagibima seku pojas topljenja na različitim udaljenostima. Zbog toga projekcije maksimalnih odjeka na tlo imaju oblik koncentričnih krugova", zaključuju u objašnjenju.

(Index/MONDO)