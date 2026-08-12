logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neobičan radarski snimak uznemirio javnost: Stručnjaci objasnili neobične meteorološke oblike na karti

Neobičan radarski snimak uznemirio javnost: Stručnjaci objasnili neobične meteorološke oblike na karti

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Neobičan radarski snimak iznad Italije, Slovenije i Hrvatske izazvao je pažnju, ali meteorolozi objašnjavaju da se radi o smetnji u podacima.

Misteriozni vrtlog nad regionom: Šta se zapravo dešava? Izvor: X/@msedej

Neobičan radarski snimak koji je juče kružio društvenim mrežama prikazivao je polukružni vrtložni uzorak iznad Italije, Slovenije i Hrvatske. Zabilježen je oko 14:30 na portalu Windy, ali su iz slovenačke Agencije za životnu sredinu (Arso) objasnili da se ne radi o stvarnom meteorološkom fenomenu, već o smetnji u radarskim podacima.

Pojava se poklopila sa kišovitim vremenom i lokalnim nepogodama koje su zahvatile i dijelove Slovenije, a neobičan vrtlog podstakao je korisnike da na internetu potraže objašnjenja, piše 24ur.com.

Iako su koncentrični krugovi na radarskim snimcima relativno česta pojava o kojoj su meteorolozi već pisali, ovaj oblik je bio manje poznat.

Izvor smetnje je radar u Italiji

Iz Agencije za životnu sredinu reagovali su na objave i potvrdili da uzorak ne predstavlja stvarne padavine.

"Potiču iz podataka merenja radara Fosalon u Italiji", naveli su. Na društvenoj mreži X dodatno su objasnili da tačan uzrok nije poznat.

"Najvjerovatnije je povezan sa mjerenjem ili obradom podataka", objavili su.

Kako nastaju lažni krugovi na radaru

Arso na svojim internet stranicama nudi i opšte objašnjenje za pojavu koncentričnih krugova na radarskim snimcima. Objašnjavaju da radar skenira atmosferu antenom koja se okreće i pritom mjeri padavine na različitim visinama. Računar zatim iz svih mjerenja izdvaja najvišu zabilježenu vrijednost i prikazuje je na karti.

"Ono što vidimo na slici, dakle, nisu padavine pri tlu, nego negde iznad njega", pišu meteorolozi.

Do lažnog prikaza najčešće dolazi zbog takozvanog pojasa topljenja. Naime, slojevite padavine na visini gdje je temperatura vazduha 0 °C imaju pojačan radarski odraz jer snijeg koji pada počinje da se topi. Radarski zraci pod različitim uglovima seku taj pojas na različitim udaljenostima.

"Zraci pod različitim nagibima seku pojas topljenja na različitim udaljenostima. Zbog toga projekcije maksimalnih odjeka na tlo imaju oblik koncentričnih krugova", zaključuju u objašnjenju.

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

meteorologija radar fenomen

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ