Povučeno 145 komada: Kontrolisano sedam modela gasnih rešoa, svi imali nepravilnosti

Sa tržišta BiH povučeno je i uništeno 145 komada dva modela prenosivih rešoa na gas i gorionika sa izmjenjivim jednokratnim patronama, dok je na pet modela u ukupnoj količini od 3.094 komada izvršeno usklađivanje, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Izvor: Envato

Agencija je sa inspekcijama u Republici Srpskoj Federaciji BiH i Brčko distriktu realizovala proaktivni nadzor prenosivih rešoa i gorionika sa izmjenjivim jednokratnim gasnim patronama, sa ciljem utvrđivanja da li su bezbjedni za upotrebu.

Tokom ovog proaktivnog nadzora izvršeno je 12 inspekcijskih kontrola koje su se zasnivale na administrativnoj provjeri uputstva za upotrebu, te oznaka i informacija na proizvodu, vizuelnoj kontroli proizvoda i laboratorijskom ispitivanju uzoraka.

Ukupno je kontrolisano sedam modela proizvoda i kod svih su utvrđene neusklađenosti, odnosno informacije vezane za označavanje proizvoda i uputstvo za upotrebu nisu bili u skladu sa potrebnim standardom.

Iz Agencije su naveli da ni na jednom od kontrolisanih proizvoda nije utvrđen ozbiljan rizik za potrošače, ali se na osnovu rezultata nadzora može zaključiti da usklađenost prenosivih rešoa i gorionika na tržištu BiH nije zadovoljavajuća.

"Zato skrećemo pažnju proizvođačima, uvoznicima i distributerima ovih proizvoda da su dužni da obezbijede sve neophodne informacije za potrošače, a prije svega kompletno uputstvo za upotrebu koje mora biti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u BiH, te odgovarajuće oznake propisane u standardu /BAS EN 521+Cor1:2020/", napomenuli su iz Agencije.