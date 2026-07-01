Lijek se povlači iz upotrebe u Srbiji nakon 50 godina: Ljekarima stigao dopis da ga ne propisuju

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) preporučila je ljekarima da više ne propisuju lek Dilcoran za dugotrajno liječenje angine pektoris i da pacijente postepeno prebace na druge terapije, zbog nedovoljno dokaza o njegovoj efikasnosti.

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Agencija za lijekove i medicinska sredstva (ALIMS) uputila je pismo ljekarima da pacijenti koji koriste lek Dilcoran (pentaeritritiltetranitrat) za profilaksu i liječenje angine pektoris (bola u grudima) pređu na druge terapijske opcije zbog nedostataka o njegovoj zadovoljavajućoj efikasnosti, kao i da se ne propisuje novim pacijentima.

Ovaj lijek u upotrebi je 50 godina. Radi se o tableti ovog sa produženim oslobađanjem od 80 mg.

- Zbog nedostatka podataka o zadovoljavajućoj efikasnosti lijeka savremene terapijske smjernice ne preporučuju primjenu pentaeritritiltetranitrata za profilaksu i dugotrajno liječenje angine pektoris. Iz navedenih razloga ALIMS je obnovio dozvolu za lijek Dilcoran na period od godinu dana da bi se obezbijedilo snabdijevanje ovim lijekom do juna 2027. godine, te omogućio adekvatan i pravovremeni prelazak pacijenata na druge terapijske opcije - navodi se u saopštenju Agencije za lekove (ALIMS):

- Zdravstvenim radnicima se savjetuje da više ne propisuju lek Dilcoran već da razmotre primjenu druge adekvatne terapije za profilaksu i dugotrajno liječenje angine pektoris, u skladu sa važećim smjernicama. Terapiju lijekom Dilcoran kod novih pacijenata ne treba započinjati.

Pola vijeka u u potrebi u Srbiji

Lek Dilcoran sadrži aktivnu supstancu pentaeritritiltetranitrat, a prvi put je u Srbiji registrovan 28. decembra 1976. godine, od kada se nalazi u prometu i koristi za profilasku i dugotrajno liječenje angine pektoris.

Zbog nedostataka o zadovoljavajućoj efikasnosti, zdravstvenim radnicima se savjetuje da:

više ne propisuju lijek,

planiraju prelazak na drugu odgovarajućiu terapiju u skladu sa važećim smjernicama,

informišu pacijente o razlozima promjene terapije i obezbijede kontinuitet liječenja,

ne započinju terapiju lijekom Dilcoran kod novih pacijenata.

(Blic/MONDO)