Stiže najtopliji period ovog ljeta: Temperature će ići do 44 stepena, raste opasnost od požara

Bosnu i Hercegovinu očekuje još najmanje sedam do deset dana ekstremnih vrućina. Sredinom naredne sedmice temperature bi mogle dostići i 44 stepena, uz povećan rizik od šumskih požara.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Meteorolozi najavljuju još najmanje sedam do deset dana ekstremno toplog vremena.

Sredinom naredne sedmice temperature bi u najtoplijim dijelovima BiH mogle dostići i 43 do 44 stepena.

Zbog suše i niske vlažnosti vazduha povećan je rizik od izbijanja i širenja šumskih požara.

Pred Bosnom i Hercegovinom je još najmanje sedam do deset dana veoma toplog vremena, a vrhunac toplotnog talasa očekuje se sredinom naredne sedmice, kada bi temperature u najtoplijim dijelovima zemlje mogle dostići čak 43 do 44 stepena Celzijusa.

Kako navode na stranici BH Meteo, riječ je o najizraženijem toplotnom talasu ovog ljeta, uz pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme.

Ono što ovaj talas vrućine razlikuje od prethodnog jeste znatno niža vlažnost vazduha. Zbog niske tačke rosišta subjektivni osjećaj toplote bliži je stvarnoj temperaturi, pa će mnogima vrućina biti nešto podnošljivija nego tokom prethodnog perioda, kada je sparina bila izraženija.

Međutim, upravo kombinacija ekstremno visokih temperatura i suhog vazduha predstavlja ozbiljan rizik kada je riječ o šumskim požarima.

Vegetacija je već isušena, a hidrološka suša iz dana u dan postaje sve izraženija, zbog čega meteorolozi pozivaju na dodatni oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom.

"Za sada nema naznaka skorijeg osvježenja. Prema trenutnim prognozama, prve ozbiljnije promjene vremena i pad temperatura mogli bi uslijediti tek krajem prve dekade avgusta", kažu meteorolozi i napominju da su takve prognoze još podložne promjenama.

Do tada se očekuje nastavak pretežno sunčanog vremena i najtoplijeg perioda ovog ljeta.