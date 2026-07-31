Teška borba sa vatrom iznad Trebinja: Požar dug dva kilometra, gašenje otežava nepristupačan teren

Iznad Novog naselja u mjestu Volujac kod Trebinja izbio je požar koji je zahvatio nisko rastinje u obimu od oko dva kilometra, a vatrogasne ekipe su uspjele da spriječe njegovo dalje širenje.

Izvor: RTRS

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković potvrdio je da su sve raspoložive jedinice odmah upućene na lice mjesta.

"Odmah po pozivu izašli smo na teren, trenutno je na terenu 15 vatrogasaca, koji sa brentačama gase požar. Gašenje je otežano zbog nepristupačnog terena, gdje gori nisko rastinje. Obim požara je oko dva kilometra", izjavio je Kašiković za RTRS.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice, širenje vatre je za sada uspješno zaustavljeno.

Uzrok izbijanja požara u ovom trenutku nije poznat, a nadležne službe još jednom su uputile apel građanima da postupaju savjesno i odgovorno pri upotrebi vatre na otvorenome kako bi se spriječile veće materijalne štete i ugrožavanje bezbjednosti.