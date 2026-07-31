Snimak obišao svijet: Ledeni breg prevrnuo se kod Grenlanda i izazvao velike talase

Dramatičan snimak iz blizine grada Ilulisat postao je viralan, dok stručnjaci objašnjavaju kako dolazi do ovakvih pojava i zašto mogu predstavljati opasnost za plovila i ljude u blizini.

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Impresivan prirodni fenomen zabilježen je kod zapadne obale Grenlanda, kada se ogroman ledeni breg iznenada prevrnuo u more u blizini grada Ilulisat, trećeg po veličini naselja na ovom arktičkom ostrvu.

Dramatičan trenutak snimljen je kamerom, a video je za kratko vrijeme obišao svijet.

Na snimku se vidi kako se masivni blok leda polako naginje, a zatim u svega nekoliko sekundi okreće i otkriva dio koji je do tada bio ispod površine mora. Tom prilikom došlo je do snažnog pomjeranja ogromne količine vode, što je izazvalo velike talase koji su se proširili prema obali, uz oblak vodene prašine i zaglušujuću buku.

Iako prizor deluje zastrašujuće, lokalne vlasti saopštile su da u ovom događaju nije bilo povrijeđenih niti je pričinjena materijalna šteta. Ledeni brijeg nalazio se dovoljno daleko od naseljenog područja, pa nije predstavljao neposrednu opasnost za stanovništvo.

Ilulisat se nalazi na zapadnoj obali Grenlanda i poznat je po ledenom fjordu Ilulisat, koji je zbog izuzetne prirodne vrijednosti uvršten na UNESCO-vu Listu svjetske baštine.

Ovaj kraj smatra se jednom od najaktivnijih oblasti na svijetu kada je riječ o odvajanju ledenih bregova sa glečera, zbog čega ga naučnici godinama pažljivo prate.

Stručnjaci objašnjavaju da je prevrtanje ledenih bregova prirodan proces. Kako se led topi ispod površine mora ili se sa njega odvajaju veliki komadi, mijenja se njegovo težište. Kada breg izgubi ravnotežu, može naglo da se okrene, pri čemu oslobađa ogromnu energiju i stvara snažne talase. Upravo zbog toga plovila i turisti ne bi trebalo da se približavaju velikim ledenim bregovima, jer se ovakvi događaji mogu dogoditi bez prethodnog upozorenja.

Iako ovakvi prizori često izazivaju veliku pažnju na društvenim mrežama, naučnici ističu da prevrtanje ledenih bregova nije neuobičajena pojava u grenlandskim vodama. Međutim, svaki ovakav događaj predstavlja snažan podsetnik na dinamiku arktičkog okruženja i sile prirode koje oblikuju ovaj dio svijeta.

(M.A./EUpravo zato/rts.rs)