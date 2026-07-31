Više od 4,5 miliona putnika prešlo granice BiH u julu: Granična policija apeluje na korišćenje alternativnih prelaza

Od 1. do 30. jula na graničnim prelazima u BiH zabilježeno je 1.766.647 putničkih vozila i 4.506.611 osoba, saopšteno je danas iz Granične policije BiH.

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Proteklog vikenda granicu je prešlo 217.288 putničkih motornih vozila i 562.145 osoba.

S obzirom na pojačan intenzitet saobraćaja tokom turističke sezone, koji se očekuje i predstojećeg vikenda, Granična policija BiH poziva putnike da, osim najfrekventnijih graničnih prelaza, koriste i najbliže alternativne, pravovremeno pripreme važeće putne dokumente, te da se prije putovanja informišu o uslovima prelaska granice.

"Takvim odgovornim pristupom, može se znatno doprinijeti bržem odvijanju graničnih kontrola i smanjenju vremena čekanja na granici", navode iz Granične policije.

U saopštenju se dodaje da pripadnici Granične policije ulažu maksimalne napore i kapacitete, uz znatno povećan broj putnika i vozila, kako bi osigurali nesmetano odvijanje prometa preko granice.

"Kontinuiranim angažmanom na svim graničnim prelazima, uz profesionalan i odgovoran pristup u skladu sa zakonom, policijski službenici svakodnevno rade na očuvanju bezbjednosti granice, te učinkovitom provođenju graničnih provjera, vodeći računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju", dodaje se u saopštenju.

Granična policija zahvaljuje putnicima na strpljenju, razumijevanju i saradnji tokom obavljanja graničnih provjera.