Kolone vozila ka Jadranu: Gužve na ulazu i izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, evo gdje se najviše čeka

Duge kolone putničkih vozila čekaju na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kada je riječ o granici sa Hrvatskom, čeka se na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Orašje i Kamensko, a u oba smjera u Kostajnici, Velikoj Kladuši, Izačiću, Doljanima, Ivanici, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Kolone su u oba smjena i na prelazima Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci na granici sa Crnom Gorom.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS-a su napomenuli da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.