U Puli uhapšen Ukrajinac osumnjičen za razaranje gasovoda Sjeverni tok: Njemačka izdala nalog, Hrvati ga uhapsili

Njemačke vlasti sumnjaju da je Vladimir Z. bio dio grupe koja je 2022. godine postavila eksploziv na gasovode Sjeverni tok 1 i 2 kod Bornholma. Hrvatska policija postupila je po evropskom nalogu za hapšenje.

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U Puli je jutros na osnovu evropskog naloga za hapšenje uhapšen ukrajinski državljanin Vladimir Z., pod sumnjom da je, kao obučeni ronilac, učestvovao u grupi Ukrajinaca osumnjičenih za uništavanje rusko-njemačkog gasovoda Sjeverni tok u septembru 2022. godine, saznaje Večernji.hr.

Saopštenje o tome prvi je objavio nemački savezni tužilac, a potvrda je upravo dobijena i iz hrvatskog MUP-a, premda nam je rečeno da se njegov identitet još utvrđuje.

"Jutros, 19. avgusta 2026. godine, Savezno državno tužilaštvo naložilo je hapšenje ukrajinskog državljanina Vladimira Z. u Puli (Hrvatska), koje su sproveli pripadnici lokalne policije pod koordinacijom Uprave policije Zagreb, na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je 3. juna 2024. godine izdao istražni sudija Saveznog suda.

Navedena osoba se ozbiljno sumnjiči za saučesništvo u izazivanju eksplozija (član 308. stav 1. njemačkog Krivičnog zakonika), protivustavnu sabotažu (član 88. stavovi 1. i 3.) i uništavanje objekata i građevina (član 305. stav 1.).

U osnovi, nalog za hapšenje sadrži sljedeće optužbe: Vladimir Z. je obučeni ronilac. Bio je dio grupe pojedinaca – oko odvojeno procesuiranog Sergeja K. – koja je u septembru 2022. godine postavila eksploziv na gasovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u blizini ostrva Bornholm.

Osumnjičeni je učestvovao u neophodnim zaronima. U tu svrhu, on i njegovi saučesnici napustili su Rostok jedrilicom. Posrednici su prethodno iznajmili jahtu od njemačke kompanije koristeći falsifikovane lične isprave.

Eksploziv je detonirao 26. septembra 2022. godine, pri čemu je pričinjena velika šteta na oba gasovoda.

Osumnjičeni će nakon izručenja iz Hrvatske biti izveden pred istražnog sudiju Saveznog suda.

Savezno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Sergeja K. pred Višim regionalnim sudom Hanzeatskog saveza u Hamburgu 30. juna 2026. godine", saopšteno je iz njemačkog tužilaštva.