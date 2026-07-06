Sud odbio tužbu "Sjevernog toka": Šteta na gasovodu okarakterisana kao posljedica rata

Viši sud u Londonu odbio je zahtjev za nadoknadu štete putem osiguranja kompaniji "Nord strim" (Nord Stream AG), operateru gasovoda "Sjeverni tok", u slučaju sabotaže cjevovoda, saopštila je sudija Kler Molder.

Izvor: Danish armed forces

Kompanija "Nord strim" je 2024. godine podnijela tužbu protiv osiguravajućih kompanija "Lojds" (Lloyd's Insurance Company SA) i "Arč" (Arch Insurance) zbog odbijanja da pokriju štetu nakon eksplozija.

Tužbom se traži 580 miliona evra.

"Šteta na cjevovodima i puknuća i udubljenje je direktno ili indirektno nastala, dogodila se tokom ili kao posljedica rata", rekla je Molderova u presudi.