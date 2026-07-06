logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sud odbio tužbu "Sjevernog toka": Šteta na gasovodu okarakterisana kao posljedica rata

Sud odbio tužbu "Sjevernog toka": Šteta na gasovodu okarakterisana kao posljedica rata

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Viši sud u Londonu odbio je zahtjev za nadoknadu štete putem osiguranja kompaniji "Nord strim" (Nord Stream AG), operateru gasovoda "Sjeverni tok", u slučaju sabotaže cjevovoda, saopštila je sudija Kler Molder.

Sud u Londonu odbio tužbu "Sjevernog toka" Izvor: Danish armed forces

Kompanija "Nord strim" je 2024. godine podnijela tužbu protiv osiguravajućih kompanija "Lojds" (Lloyd's Insurance Company SA) i "Arč" (Arch Insurance) zbog odbijanja da pokriju štetu nakon eksplozija.

Tužbom se traži 580 miliona evra.

"Šteta na cjevovodima i puknuća i udubljenje je direktno ili indirektno nastala, dogodila se tokom ili kao posljedica rata", rekla je Molderova u presudi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sjeverni tok sabotaža

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ