Više vozila sletjelo sa puta na Romaniji, saobraćaj otežan (FOTO)

Na putnom pravcu Podromanija - Rogatica dogodilo se više saobraćajnih nezgoda koje su izazvale kolaps na Romaniji prema Sokocu. Klizav kolovoz zbog prve kiše, mrlje od ulja i neprilagođena brzina doveli su do serije udesa.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Kako javljaju vozači sa lica mjesta, saobraćaj se na ovoj dionici odvija izuzetno otežano, a na pojedinim dijelovima je u potpunom zastoju.

S obzirom na to da kiša dugo nije padala, prve padavine su u kombinaciji sa nakupljenom prašinom i tragovima motornog ulja na asfaltu stvorile izuzetno klizavu površinu. Uz to, vozači upozoravaju da se na ovom pravcu vozi prebrzo.

Na različitim lokacijama može se vidjeti više oštećenih vozila koja su sletjela sa kolovoza. Među njima je teško oštećeni bijeli putnički automobil koji je završio pored puta, kao i blindirano vozilo "Sector Security" sa vidljivim oštećenjima. Takođe, još jedno putničko vozilo sletjelo je u kanal pored oštre krivine.