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Godinama trgovala bez ovlaštenja: Milićanka osumnjičena za utaju poreza

Godinama trgovala bez ovlaštenja: Milićanka osumnjičena za utaju poreza

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu podnesen je izvještaj protiv žene iz Milića D.K. zbog nedozvoljene trgovine i utaje poreza i doprinosa, saopšteno je danas iz zvorničke Policijske uprave.

Milićanka osumnjičena za utaju poreza Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

D.K. je osumnjičena da je od 1. januara 2019. do 31. decembra 2024. godine, nemajući ovlaštenje za trgovinu, nabavila robu vrijednu 139.732 KM i isporučila je jednom privrednom društvu bez prijave prihoda na ostvarenu dobit, čime je izbjegla utvrđivanje poreske obaveze i plaćanje poreza u skladu sa važećim propisima.

Policija je ove aktivnosti realizovala u okviru akcije "KOP", koja je usmjerena na dokumentovanje krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta na području u nadležnosti Policijske uprave Zvornik. 

(Srna)

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