Rudnik u zatvaranju: Odobreno 6,2 miliona KM za isplatu pet plata rudarima u Zenici

Vlada Federacije BiH odobrila je na današnjoj telefonskoj sjednici povlačenje 6,2 miliona KM za isplatu neto plata rudarima Rudnika mrkog uglja "Zenica" za maj, jun, jul, avgust i septembar, kao i za dio operativnih troškova izvlačenja opreme iz jame "Raspotočje".

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Federalna Vlada je usvojila informaciju federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava, doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata radnicima Rudnika mrkog uglja "Zenica".

Donesenim zaključkom data je saglasnost da se povuku 6,2 miliona KM sa računa za sredstva koja će se doznačavati u skladu sa potpisanim sporazumom o zajmu, saopšteno je iz federalne Vlade.

Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije je u 2025. i 2026. godini putem donesenih subvencija javnim preduzećima za sprovođenje pravedne tranzicije i poremećaja na tržištu izvršilo isplatu plata, te obezbijedilo dio sredstava za nabavku repromaterijala za zatvaranje Rudnika mrkog uglja "Zenica".

U saopštenju je navedeno da su 29. januara Međunarodna banka za obnovu i razvoj /IBRD/ i BiH zaključili sporazum o zajmu za finansiranje Projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u BiH, a 24. februara je zaključen Projektni sporazum između IBRD-a i FBiH.

Ovim sporazumom su definisani i uslovi za retroaktivno povlačenje sredstava, a u okviru predviđenih kategorija je prihvatljiv rashod za plate i operativne troškove.

U ovom rudniku nema proizvodnih djelatnosti jer je u zatvaranju i ne može osigurati isplatu plata.