logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rudnik u zatvaranju: Odobreno 6,2 miliona KM za isplatu pet plata rudarima u Zenici

Rudnik u zatvaranju: Odobreno 6,2 miliona KM za isplatu pet plata rudarima u Zenici

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Vlada Federacije BiH odobrila je na današnjoj telefonskoj sjednici povlačenje 6,2 miliona KM za isplatu neto plata rudarima Rudnika mrkog uglja "Zenica" za maj, jun, jul, avgust i septembar, kao i za dio operativnih troškova izvlačenja opreme iz jame "Raspotočje".

Odobreno 6,2 miliona KM za isplatu pet plata rudarima u Zenici Izvor: Shutterstock

Federalna Vlada je usvojila informaciju federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava, doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata radnicima Rudnika mrkog uglja "Zenica".

Donesenim zaključkom data je saglasnost da se povuku 6,2 miliona KM sa računa za sredstva koja će se doznačavati u skladu sa potpisanim sporazumom o zajmu, saopšteno je iz federalne Vlade.

Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije je u 2025. i 2026. godini putem donesenih subvencija javnim preduzećima za sprovođenje pravedne tranzicije i poremećaja na tržištu izvršilo isplatu plata, te obezbijedilo dio sredstava za nabavku repromaterijala za zatvaranje Rudnika mrkog uglja "Zenica".

U saopštenju je navedeno da su 29. januara Međunarodna banka za obnovu i razvoj /IBRD/ i BiH zaključili sporazum o zajmu za finansiranje Projekta pravedne tranzicije u odabranim regijama bogatim ugljem u BiH, a 24. februara je zaključen Projektni sporazum između IBRD-a i FBiH.

Ovim sporazumom su definisani i uslovi za retroaktivno povlačenje sredstava, a u okviru predviđenih kategorija je prihvatljiv rashod za plate i operativne troškove.

U ovom rudniku nema proizvodnih djelatnosti jer je u zatvaranju i ne može osigurati isplatu plata.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zenica rudnik rudari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ