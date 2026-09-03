Ugroženo liječenje rudara i njihovih porodica: Privremeno rješenje u Zeničko-dobojskom kantonu ističe za tri dana

Rudarima i članovima njihovih porodica iz Zeničko-dobojskog kantona 6. septembra ističe privremeno rješenje kojim im je omogućeno ostvarivanje zdravstvene zaštite, upozorili su iz kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.

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Iz Zavoda ističu da uprkos dosadašnjim razgovorima i inicijativama, još nisu preduzeti konkretni koraci za trajno rješavanje višegodišnjih dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje rudara.

Zavod je pozvao federalnu Vladu, rudnike i preduzeće "Elektroprivreda BiH" da prije isticanja privremenog rješenja definišu konkretne obaveze, rokove i način izmirenja dugovanja.

Naglašavaju da nisu protiv rudara, te da im nije cilj uskraćivanje zdravstvene zaštite, ali da ne mogu preuzeti obaveze koje pripadaju rudnicima, Vladi FBiH i drugim nadležnim institucijama.

"Rudari i njihove porodice ne smiju biti taoci neriješenih odnosa između rudnika, nadležnih institucija i sistema javnih preduzeća", poručuju iz Zavoda.

Prema podacima ovog zavoda, ukupan dug iznosi oko 175 miliona KM, dok je ranije tražena uplata od 20 miliona KM kojom bi se izmirio dio obaveza.