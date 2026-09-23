Kvar u Novoseliji napravio problem: Više zone Banjaluke mogle bi ostati bez vode

Iz banjalučkog "Vodovoda" upućeno je obavještenje građanima da je usljed tehničkih problema u fabrici vode u Novoseliji došlo do smanjenja proizvodnje.

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U brojnim banjalučkim naseljima već je zabilježen i smanjen pritisak vode.

"Zbog ove situacije postoji mogućnost da više zone grada u toku dana ostanu bez urednog vodosnabdijevanja. Nadležne ekipe rade na otklanjanju kvara, a nadaju se da će problem biti riješen do ponoći, nakon čega bi trebalo da dođe do postepene stabilizacije stanja u vodovodnoj mreži", poručili su iz Vodovoda.

(Mondo)