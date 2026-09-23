Auto-put Banjaluka–Prijedor: Završetak radova planiran za kraj 2028. godine

Ministar Zoran Stevanović kaže da bi auto-put Banjaluka–Prijedor trebalo da bude završen krajem 2028. godine, a gradilište uskoro potpuno otvoreno.

Izvor: Youtube/Above BiH/Screenshot

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je zadovoljan dinamikom radova na auto-putu Banjaluka–Prijedor koji bi, kako kaže, trebalo da bude završen krajem 2028. godine.

"Ovih dana se očekuje građevinska dozvola za još 3,2 kilometra puta, a sa rješavanjem određenog broja sudskih sporova, do kraja godine trebalo bi da imamo potpuno otvoreno gradilište", rekao je Stevanović novinarima nakon obilaska gradilišta ovog auto-puta kod petlje "Kuljani".

Kada je riječ o petlji u Kuljanima, Stevanović kaže da će uskoro morati da se radi na dijelu obilaznice oko Banjaluke koja će biti priključak auto-puta na saobraćajnice u gradu i oko njega.

On je pohvalio koncesionara – kinesku kompaniju "Šandung" jer su dijelovi trase auto-puta već spremni za asfaltiranje.

"Imaju profesionalan pristup svim problemima kako bi se put što prije i što bolje završio", rekao je Stevanović i dodao da se ugovor o ovom auto-putu ne krije.

Zajedno sa ministrom Stevanovićem gradilište su obišli predstavnici kineske kompanije "Šandung", te firme "Everit", koja je glavni izvođač radova.

Auto-put Banjaluka-Prijedor planiran je u dužini od oko 40 kilometra. Počinje kod petlje "Kuljani" i vodi prema Prijedoru, a u budućnosti je planiran i nastavak izgradnje prema Novom Gradu i granici sa Hrvatskom.

Izgradnja autoputa Banjaluka - Prijedor je zvanično počela u novembru 2021. godine. Ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Banja Luka - Prijedor Vlada Rs potpisala je krajem 2018. godine sa kineskom državnom kompanijom “Shandong Hi-Speed International (Group) Co. Ltd. (SDHS)”. Riječ je o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, čija je prvobitna vrijednost procijenjena na oko 297 miliona eura, dok je koncesija dodijeljena na period od 30 godina.

Tokom protekle godine Vlada RS prihvatila je zahtjev kineskog koncesionara za povećanje vrijednosti projekta za približno 90 miliona evra. Time je procijenjena vrijednost izgradnje porasla sa oko 297 miliona na gotovo 388 miliona evra.

Kao razlog navedeni su rast cijena građevinskog materijala, energenata i troškova izvođenja radova u odnosu na period kada je dostavljena prvobitna ponuda.