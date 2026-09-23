Najmanje 11 osoba ubijeno na kućnoj žurci: Horor u Južnoj Africi, traga se za trojicom muškaraca

Najmanje 11 osoba, među kojima je i trudnica, ubijeno je u jezivom masakru na kućnoj žurci u Južnoafričkoj Republici. Trojica naoružanih muškaraca upala su u kuću i otvorila vatru na prisutne.

Izvor: Dirk Theron/Shutterstock

Najmanje 11 osoba je ubijeno, a tri su ranjene u pucnjavi na kućnoj zabavi u Južnoafričkoj Republici. Napad se dogodio u utorak uveče u mestu KvaMakuta, tridesetak kilometara južno od Durbana, kada su trojica naoružanih muškaraca upala u kuću i otvorila vatru na okupljene.

Policija je potvrdila da je među ubijenima i trudnica. U toku je potraga za napadačima i zasad niko nije uhapšen.

Detalji napada

Južnoafrička policijska služba objavila je detalje o događaju. Desetoro ljudi, uključujući jednu ženu, preminulo je na licu mesta. Još četvoro je prevezeno u bolnicu, gde je jedna osoba kasnije podlegla povredama.

Motiv napada još nije zvanično potvrđen. Međutim, policija je otkrila da su im neke od osoba koje su bile u kući poznate iz prethodnih kriminalističkih istraga.

Iz policije su poručili da za sada ne mogu da otkrivaju više detalja o tim istragama. "Iako motiv pucnjave još ne možemo da potvrdimo, ne isključujemo mogućnost da se radi o sukobu suparničkih grupa", zaključuje se u saopštenju.