Cvijanović nakon prijema kod Trampa: "Ostajemo posvećeni daljem jačanju odnosa sa SAD"

Željka Cvijanović rekla je da joj je bila velika čast da prisustvuje prijemu koji je Donald Tramp organizovao u Njujorku povodom Generalne skupštine UN.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da joj je bila velika čast da prisustvuje prijemu koji je, povodom zasjedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, organizovao predsjednik SAD Donald Tramp.

Na pitanje kakvi su utisci sa prijema u Njujorku, Cvijanović je izjavila za Srnu da je to bila prilika za susrete i razgovore sa brojnim evropskim i svjetskim liderima, kao i visokim zvaničnicima američke administracije.

Takođe, rekla je Cvijanović, zadovoljstvo joj je da je uoči prijema imala priliku da se sastane sa ambasadorom SAD pri UN Majkom Volcom sa kojim je razgovarala o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH, kao i mogućnostima jačanja saradnje u svim relevantnim oblastima.

"Ostajemo posvećeni daljem jačanju odnosa sa SAD, na bazi pozitivnog pristupa i izbalansiranog odnosa koji administracija predsjednika Trampa pokazuje prema svim narodima u BiH", naglasila je Cvijanović.

Prijemu u Njujorku organizovao je američki predsjednik Donald Tramp za šefove država i vlada povodom zasjedanja Generalne skupštine UN.