logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Filmska racija kod Napulja: U zidovima i namještaju skrivali 3,2 miliona evra, policija uhapsila 34 osobe

Filmska racija kod Napulja: U zidovima i namještaju skrivali 3,2 miliona evra, policija uhapsila 34 osobe

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Italijanski karabinjeri uhapsili su 34 lica i zaplijenili 3,2 miliona evra gotovine, koja je bila sakrivena u zidove, podove i namještaj u jednom stanu u Kaivanu u predgrađu Napulja.

U Italiji zaplijenjeno više od 3 miliona evra Izvor: MONDO/MARIO MILOJEVIĆ

Karabinjeri su pronašli svežnjeve novčanica od po 50 evra, složene u celofan i skrivene ispod podnih i zidnih pločica, te u tajnim ladicama ormara.

Zaplijenjeno je i 11 luksuznih satova "Roleks", vatreno oružje i oprema za prodaju droge.

Novac koji je zaplijenjen biće preusmjeren u državni Fond za pravosuđe, iz kojeg se finansira pomoć žrtvama organizovanog kriminala.

Racija je rezultat višemjesečne tajne operacije kojom je rukovodio poznati napuljski antimafijaški tužilac Nicola Gratteri, a ključni pomak u istrazi ostvaren je zahvaljujući dojavama i presretanju telefonskih razgovora zatvorenih članova mafije, kojima su rođaci krijumčarili mobilne telefone u zatvor.

Uhapšeni su, navodno, pripadnici ozloglašenog klana "Angelino", koji se u toj mjeri infiltrirao u lokalnu vlast u Kaivanu, da je Opštinska uprava lani stavljena pod direktni pravosudni nadzor.

Ova kriminalna grupa primjenjivala je "preduzetnički" model rada, organizujući članove u smjene radi kontinuiranog krijumčarenja i iznuda.

Uhapšeni se terete za udruživanje radi vršenja krivičnih djela mafijaškog tipa, trgovinu drogom, iznudu i posjedovanje opijata radi dalje prodaje, navode italijanski mediji. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Italija novac zapljena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ