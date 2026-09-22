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Hrvatska oslobodila bivšeg pripadnika OVK za kojim je Srbija raspisala potjernicu

Hrvatska oslobodila bivšeg pripadnika OVK za kojim je Srbija raspisala potjernicu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Nakon direktne intervencije kosovskih zvaničnika i pritiska na hrvatsko Ministarstvo pravde, Zagreb je pustio na slobodu osumnjičenog za ratne zločine koji je priveden na osnovu međunarodne potjernice iz Beograda.

Hrvatska oslobodila Bajrama Bajramija Izvor: NGCHIYUI/Shutterstock

Ministarstvo pravde tzv. Kosova saopštilo je da su hrvatske vlasti oslobodile Bajrama Bajramija sa Kosova, koji je pritvoren na osnovu međunarodne potjernice koju je izdala Srbija u vezi sa navodima da je kao pripadnik OVK počinio ratni zločin.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, Bajrami je oslobođen nakon direktnog i kontinuiranog angažovanja kosovskih institucija i saradnje sa nadležnim organima Hrvatske.

"Bajrami je bio pritvoren u Hrvatskoj na osnovu međunarodne potjernice koju je raspisala Srbija, u vezi sa navodima o izvršenju krivičnih djela ratnih zločina, kao pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova", navodi Ministarstvo pravde.

Ističe se da je od prvih trenutaka njegovog pritvaranja, potpredsjednica Vlade Kosova i ministarka pravde Donika Gervala preduzela neophodne institucionalne mjere radi rješavanja tog slučaja i da je 4. avgusta zvaničnim dopisom ministru pravde Hrvatske Damiru Habijanu i nadležnim organima "zatražila hitno oslobađanje državljanina Kosova, istovremeno izražavajući zabrinutost zbog korišćenja potjernica Srbije protiv građana Republike Kosovo".

"O ovom pitanju razgovarali su telefonom ministarka Gervale i njen hrvatski kolega, uz stav da građani Republike Kosovo ne mogu biti taoci takvih navoda Srbije i da, kada je riječ o pitanjima koja se odnose na navodna krivična djela počinjena na teritoriji Kosova, nadležnost pripada pravosudnim institucijama Republike Kosovo. Ovaj slučaj je još jedan dokaz da građani Republike Kosovo neće ostati sami pred pokušajima Srbije da ih goni i pritvara putem međunarodnih mehanizama", dodaje se u kosovskog Ministarstva pravde.

(Kosovo online/Mondo) 

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Hrvatska Srbija OVK

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