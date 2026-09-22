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Zaokret u Briselu: EU skinula sankcije dvojici ruskih milijardera

Zaokret u Briselu: EU skinula sankcije dvojici ruskih milijardera

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Ambasadori EU danas su se saglasili da sa liste sankcionisanih uklone milijardere Ališera Usmanova i Mihaila Fridmana, ali da na tri godine produže sankcije protiv 3.000 pojedinaca i firmi nakon što je Letonija povukla veto.

shutterstock_2126345672.jpg Izvor: Shutterstock

Predstavnici EU ranije su se saglasili da sa liste uklone ruske milijadere Usmanova i Fridmana u zamjenu za trogodišnju obnovu sankcija, ali je Letonija bila protiv.

Za uvođenje sankcija neophodna je jednoglasnost među članicama EU i prethodno su sankcije protiv Rusije bile produžene na šest mjeseci.

Letonija se na kraju uzdržala, rekle su diplomate EU, što je omogućilo usvajanje sporazuma.

Francuska se, na iznenađenje i negodovanje nekoliko članica EU, pridružila Slovačkoj u inicijativi za ukidanje sankcija rusko-uzbekistanskom milijarderu Usmanovu, a kao razlog je navela zabrinutost za nacionalnu bezbjednost.

Luksemburg je potom zahtijevao isti tretman za Fridmana, koji je pokrenuo tužbu protiv zemlje od 16 milijardi dolara.

Prema navodima troje evropskih diplomata, Francuska je od EU zatražila ukidanje sankcija Usmanovu nakon pritiska iz Azerbejdžana, gdje je pritvoreno najmanje dvoje Francuza. Neimenovani višerangirani azerbejdžanski diplomata odbacio je te navode.

EU uvela je sankcije Usmanovu i Fridmanu 2022. godine. 

(Srna)

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EU Rusija sankcije milijarderi

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