Šef obezbjeđenja Radovana Viškovića osumnjičen da je službenim vozilom prevozio kokain

Milan Vulinović Mike, bivši pripadnik obezbjeđenja Radovana Viškovića, osumnjičen je za organizovani kriminal i neovlašteni promet droge.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Milan Vulinović, zvani Mike, koji je bio šef obezbjeđenja bivšeg predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, osumnjičen je za organizovani kriminal i neovlašteni promet opojnim drogama, a prema navodima iz izvještaja Policijske uprave Doboj, drogu je navodno prevozio koristeći službena vozila i policijske rotacije.

Prema dokumentaciji koju je objavio CAPITAL, Vulinović je u maju ove godine obuhvaćen izvještajem koji je PU Doboj dostavila Tužilaštvu BiH. U njemu se navode komunikacije koje je, kako se sumnja, putem aplikacije SKY ECC razmjenjivao sa Danielom Popovićem, zvanim Pop.

Popović je, prema navodima iz izvještaja, označen kao vođa organizovane kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa trgovinom drogom i oružjem.

U jednoj od poruka Vulinović navodno predlaže da se veća količina kokaina preveze odjednom službenim vozilom, uz korištenje rotacije.

"A ima li kakve šanse da dođe to sve odjednom pa da odjednom prevezem 3 kg. Ako nema može po kilu samo kažem da bi mi lakše bilo odjednom sve. Uzmem službeno, pošaljem najavu da vozim porodicu od šefa, upalim rotaciju i opušteno", navodi se u poruci koju CAPITAL pripisuje Vulinoviću.

U slučaju još dvojica pripadnika MUP-a

Pored Vulinovića, izvještajem su obuhvaćeni i Željko Đukanović, zvani Zemac, te Srđan Raković, zvani Raka.

Njih trojica se, prema navodima izvještaja, sumnjiče za organizovani kriminal i neovlašteni promet opojnim drogama. Popoviću se, osim toga, na teret stavlja i neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom.

Prema dokumentaciji koju je objavio CAPITAL, Tužilaštvo BiH je, u saradnji sa Graničnom policijom BiH, analizom komunikacija sa aplikacije SKY ECC dokumentovalo više datuma na kojima se Vulinović dovodi u vezu sa prelaskom granice uz korištenje službenog vozila i rotacije.

Navodi se da pojedini datumi sežu do januara i marta 2020. godine.

Vulinović je u maju prošle godine premješten iz obezbjeđenja predsjednika Vlade Republike Srpske na radno mjesto u Centru za obuku MUP-a Republike Srpske u Zalužanima.

Suspendovani krajem maja

Vulinović, Đukanović i Raković suspendovani su 29. maja ove godine.

Do suspenzije je došlo nekoliko dana nakon što je bivši direktor SIPA Perica Stanić javno postavio pitanje da li su službena vozila Vlade Republike Srpske i bivšeg premijera korištena za prevoz kokaina i da li su takvi transporti obavljani preko granice uz policijsku pratnju i korištenje zvučne i svjetlosne signalizacije.

Na Stanićeva pitanja tada je reagovao premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Gospodin Stanić, on je radio u SIPA, zna kako to funkcioniše, podnese se krivična prijava. Svi će biti najstrože kažnjeni, evo dok sam ja premijer i ministar Budimir. Bilo kakva osnovana sumnja biće najstrože kažnjena i to je nedopustivo", rekao je Minić.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir tada je rekao da se u MUP-u provodi postupak kada postoji indicija o kriminalu među pripadnicima policije.

"Otkako sam ja došao u MUP RS na svaku indiciju kriminala, među pripadnicima MUP, sprovodi se unutrašnji krivični postupak ako za to postoji osnova, ali nemojte spekulisati sa tim jer i spekulacija sa ovim krivično djelo. Ako postoji, prijavite, jer zna se kako se postupa, taj čovjek je bio direktor SIPA-e, zna dobro kako to funkcioniše", rekao je Budimir.

Međutim, prema dokumentaciji koju je objavio CAPITAL, izvještaj PU Doboj protiv Vulinovića, Đukanovića i Rakovića sačinjen je 12. maja, dok su trojica policijskih službenika suspendovana 29. maja.

Iz MUP-a Republike Srpske, navodi CAPITAL, nisu odgovorili na pitanja koja im je ovaj portal uputio 2. juna, među kojima je bilo i pitanje da li je PU Doboj podnijela izvještaj protiv trojice policijskih službenika zbog sumnje na organizovani kriminal i neovlašteni promet opojnih droga, kao i kada i zbog čega su suspendovani.

Slučaj je, prema dostupnim navodima, u fazi postupanja nadležnih organa, a konačnu odluku o krivičnoj odgovornosti osumnjičenih može donijeti isključivo nadležni sud.