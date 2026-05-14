Radovan Višković oslobođen sumnji za "Srpska open", Draško Stanivuković i dalje pod istragom

Republičko tužilaštvo obustavilo istragu protiv bivšeg premijera RS Radovana Viškovića u slučaju Srpska open. Draško Stanivuković i dalje pod istragom.

Bivši premijer Republike Srpske Radovan Višković oslobođen je sumnji za nezakonitosti prilikom izgradnje teniskih terena za turnir „Srpska open“, dok se istraga protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića nastavlja, piše CAPITAL.

Republičko javno tužilaštvo donijelo je naredbu o nesprovođenju istrage protiv Viškovića, uz obrazloženje da ne postoje osnovi sumnje da je počinio krivično djelo „zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“. S druge strane, predmet protiv Stanivukovića prebačen je u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Iz banjalučkog tužilaštva potvrdili su da im je Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije dostavilo prijavu protiv Stanivukovića i drugih lica još krajem 2023. godine.

„Uprava kriminalističke policije MUP-a RS dostavila nam je izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama u julu 2024. godine, dok je dopuna dokumentacije stigla u septembru prošle godine. Postupajući tužilac vrši analizu izuzetno obimne dokumentacije, nakon čega će biti donesena tužilačka odluka“, naveli su iz banjalučkog tužilaštva za CAPITAL.

Sporna izgradnja bez dozvola i javnih nabavki

Podsjećamo, izgradnja teniskog kompleksa za potrebe turnira održanog u aprilu 2023. godine koštala je oko 45 miliona maraka.

Istraga se fokusirala na tvrdnje da je projekat započet bez potrebnih dozvola, kao i da je kompletan posao namjerno vođen preko Teniskog saveza RS kako bi se izbjegao Zakon o javnim nabavkama i obezbijedila netransparentnost trošenja budžetskog novca.

Dok je Republičko tužilaštvo procijenilo da u postupcima tadašnjeg premijera Viškovića nema elemenata krivičnog djela, odgovornost gradske uprave Banjaluka i drugih lica uključenih u projekat još uvijek se ispituje.