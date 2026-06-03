Spor oko bilborda za Krajiško veče: Kabinet predsjednika NSRS prijavio Đajića i Ćurlića policiji

Kabinet predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske saopštio je da su Milan Ćurlić i Vlado Đajić prijavljeni policiji zbog navodnog lažnog predstavljanja i upućenih prijetnji vlasnicima bilborda na području Prijedora.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako se navodi u saopštenju, incident se dogodio u Omarskoj, gdje se Milan Ćurlić, pozivajući se na Vladu Đajića, navodno lažno predstavljao prilikom ugovaranja postavljanja bilborda na privatnom posjedu za organizaciju takozvane "Krajiške večeri".

Iz Kabineta tvrde da se Ćurlić tom prilikom pozivao i na navodni dogovor sa Kabinetom predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, što su ocijenili kao neistinitu tvrdnju.

"To predstavlja svjesnu laž nakon koje je došlo do incidenata na teritoriji Mjesne zajednice Omarska", navedeno je u saopštenju.

U Kabinetu navode da je vlasnik privatnog posjeda doveden u zabludu, te da je nakon toga dobio prijetnje od Milana Ćurlića. Zbog toga su od nadležnih organa zatražili da ispitaju navode o lažnom predstavljanju, ali i o ugrožavanju bezbjednosti.

Kabinet predsjednika NSRS poručio je da se ograđuje od svih aktivnosti koje se dovode u vezu sa ovim slučajem, te upozorio da se niko ne može predstavljati u ime Kabineta ili Narodne skupštine Republike Srpske bez ovlaštenja.

Istovremeno, od nadležnih institucija zatraženo je da procesuiraju sve eventualne nezakonite radnje i utvrde okolnosti događaja.