Minić o Đajićevoj novoj stranci: Njegov odlazak neće naškoditi SNSD-u

Član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić rekao je da istupanje Vlade Đajića iz članstva SNSD-a i najava formiranja nove partije neće naškoditi SNSD-u.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Minić je podsjetio da je SNSD zahvalio Đajiću za saradnju i poželio mu sreću u daljem radu.

"Poželjeli smo mu sreću pod političkim nebom Republike Srpske. Ništa u životu nije trajno. Ovo je bila odluka gospodina Đajića i mi smo je prihvatili", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Podsjećamo, Vlado Đajić juče je napustio SNSD, a već danas je javnosti predstavio svoju stranku "Volja naroda Srpske" sa kojom će nastupiti na predstojećim izborima u oktobru.

(Srna/Mondo)