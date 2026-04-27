Vlado Đajić podnio ostavku na sve funkcije i članstvo u SNSD-u

Vlado Đajić je saopštio da je danas podnio ostavku na članstvo i sve funkcije unutar Saveza nezavisnih socijaldemokrata.

Đajić u saopštenju navodi da je zahvalan na dosadašnjoj saradnji tokom proteklih sedam godina, ističući da je na tu saradnju ponosan.

"Ona je imala velike rezultate u razvoju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, kao i u očuvanju i unapređenju institucija Republike Srpske", naveo je Đajić.

On je poručio da i nakon napuštanja stranke ostaje posvećen radu za dobrobit zajednice.

"Kao pojedinac i patriota, svim svojim kapacitetima ostajem i dalje na raspolaganju svima koji žele da rade u interesu Republike Srpske", istakao je Đajić u svom kratkom saopštenju.