Dodik "opleo" Vladu Đajića: "Dok je bio direktor UKC-a nije tražio veće plate za ljekare"

Milorad Dodik oštro kritikovao Vladu Đajića, optužujući ga za licemjerstvo i politički oportunizam, dok Đajić uzvraća insistiranjem na povećanju plata zdravstvenih radnika.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je oštre kritike na račun Vlade Đajića, nazvavši ga "dvoličnom osobom i folirantom", te optuživši za licemjerstvo i lažnu brigu za zdravstvene radnike.

"Gnušam se licemjerstva i lažnog dušebrižništva. A upravo te osobine pokazuje Vlado Đajić", poručio je Dodik, ističući da Đajić, dok je bio na čelu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, nije pokazivao isti nivo interesovanja za povećanje plata zaposlenih.

Prema Dodikovim riječima, u periodu kada je budžet UKC-a povećan sa 80 na 220 miliona KM, insistirao je na rastu plata ljekara i medicinskih sestara, ali je, kako tvrdi, Đajić prioritet dao izgradnji garaže.

"On zna zašto mu je to bilo važnije od plata kolega. Žao mi je što smo popustili i što smo mu to dozvolili", naveo je Dodik, dodajući da je Vlada Republike Srpske, dok je Đajić bio direktor, ispunjavala sve njegove zahtjeve.

Dodik je zaključio da se Đajić sada "lažno predstavlja kao neko ko brine", te da je ovim postupcima pokazao da nikada nije istinski pripadao SNSD-u.

Владо Ђајић је дволична особа и фолирант.

Гнушам се лицемјерства и лажног душебрижништва.

А, управо те особине показује Владо Ђајић.



Када смо буџет УКЦ Републике Српске повећали са 80 на 220 милиона, тражио сам да се повећају плате љекара и медицинских сестара, а он да се гради… — Милорад Додик (@MiloradDodik)March 30, 2026

S druge strane, Vlado Đajić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ističe da je povećanje plata zdravstvenih radnika bio jedan od njegovih prioriteta i tokom direktorskog mandata u UKC-u.

On navodi da su, prije njegovog dolaska na čelo ustanove, plate bile neredovne i bez uplaćenih doprinosa, dok su tokom njegovog mandata isplaćivane redovno, uz ukupno povećanje od 69 odsto.

"Nema zadovoljnog pacijenta bez zadovoljnog radnika", poručio je Đajić, naglašavajući da zdravstveni radnici moraju imati dostojanstvene plate i sigurne uslove rada.

Posebno je ukazao na položaj medicinskih sestara, za koje smatra da bi njihova primanja trebalo zakonski urediti, te da bi trebalo da iznose najmanje dvije minimalne plate, odnosno oko 2.500 KM, dok bi plate ljekara, kako tvrdi, morale biti najmanje 5.000 KM mjesečno.

Đajić ističe da će nastaviti borbu za unapređenje statusa zdravstvenih radnika, naglašavajući da je to obaveza cijelog društva.