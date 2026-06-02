Valentin Incko pisao PIC-u: Ukidanje bonskih ovlaštenja moglo bi odvesti BiH ka novim sukobima

Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko upozorio je uoči sjednice Savjeta za implementaciju mira (PIC) da bi ukidanje bonskih ovlaštenja i slabljenje OHR-a moglo ugroziti stabilnost Bosne i Hercegovine.

Izvor: SRNA/Nevenko Erić

Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko uputio je otvoreno pismo članovima Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira (PIC) uoči sjednice koja počinje 3. juna u Sarajevu, upozorivši da bi ukidanje bonskih ovlaštenja i slabljenje Kancelarije visokog predstavnika (OHR) moglo imati ozbiljne posljedice po stabilnost BiH.

Incko je poručio da OHR nije prepreka evropskom putu BiH, kako tvrde pojedini političari, već instrument koji je godinama pomagao u prevazilaženju blokada i očuvanju mira. Zbog toga je pozvao međunarodnu zajednicu da dobro razmisli prije donošenja odluka o budućnosti OHR-a i bonskih ovlaštenja.

On ističe da su domaći politički lideri tokom godina imali brojne prilike da postignu dogovore bez intervencije međunarodne zajednice, ali da su mnogi važni procesi ostajali blokirani. Kao primjere naveo je višegodišnje nesuglasice oko teksta državne himne, uspostavljanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve 112, kao i neusvajanje zakona o zabrani negiranja genocida.

Prema njegovim riječima, bonska ovlaštenja korištena su samo kao krajnje sredstvo, ali su ostala neophodan mehanizam u situacijama kada domaće institucije nisu bile u stanju da riješe ključna pitanja.

Posebno se osvrnuo na pitanje državne imovine, za koje smatra da godinama predstavlja jednu od najvećih političkih prepreka u BiH. Incko tvrdi da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uporno odbija razgovore o toj temi, zbog čega je, kako navodi, praktično nemoguće postići domaći dogovor.

Bivši visoki predstavnik upozorio je i da se već godinama vode aktivnosti usmjerene na slabljenje međunarodnih mehanizama prisutnih u BiH, uključujući OHR, bonska ovlaštenja i misiju EUFOR.

"Zadržite sve instrumente i koristite ih. Čak i ako ih OHR ne bi koristio, bonska ovlaštenja moraju biti dostupna", poručio je Incko.

On smatra da bi uklanjanje ovih mehanizama moglo otvoriti prostor za dalje političke krize i ugroziti rezultate ostvarene nakon Dejtonskog sporazuma, među kojima su zajedničke institucije, jedinstvene registarske tablice, pasoši, granična policija i Oružane snage BiH.

U završnici pisma Incko je pozvao članove PIC-a da pažljivo analiziraju stanje u BiH prije donošenja bilo kakvih odluka o budućnosti OHR-a, upozorivši da bi pogrešni potezi mogli zemlju odvesti u novu političku nestabilnost.

Sjednica Upravnog odbora PIC-a, koja počinje u srijedu u Sarajevu, privlači veliku pažnju javnosti upravo zbog spekulacija o budućnosti OHR-a, bonskih ovlaštenja i imenovanju novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

(AVAZ)