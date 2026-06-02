Gondola Poljice na Jahorini od danas nosi ime Bobana Kusturića

Gondola Poljice na Jahorini od danas nosi ime Bobana Kusturića

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Gondola Poljice na Jahorini od danas nosi ime Bobana Kusturića, izjavio je predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek.

"Boban Kusturić je čovjek koji je godinama bio uz Jahorinu, koji je svojim radom, predanošću i nesebičnim zalaganjem ostavio neizbrisiv trag na našoj planini. Tokom posljednjih osam godina bio je dio brojnih priča koje su Jahorinu činile sigurnijom, snažnijom i uspješnijom. Njegov doprinos ostaje trajno utkan u njen razvoj i njenu budućnost", istakao je Elek.

On je rekao da je Boban prerano napustio ovaj svijet, ali uspomena na njega nastavlja da živi, među ljudima, na nebu koje je toliko volio i na Jahorini kojoj je mnogo dao.

"Neka svaka vožnja ovom gondolom bude podsjetnik na čovjeka velikog srca i velikih djela. Vedro ti nebo, Bobane", poručio je Elek.

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Boban Kusturić (52) preminuo je 5. maja u Banjaluci.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine. Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske. 

(Srna)

