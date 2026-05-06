Tužilaštvo o smrti Kusturića: Na licu mjesta pronađen pištolj, naređeno vještačenje

Nakon policije, o smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Bobana Kusturića oglasilo se i Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Saopštili su da je u naselju Česma u Banjaluci sinoć pronađeno beživotno tijelo muškarca inicijala K.B. (1974).

"Tijelo je pronađeno 5. maja oko 21.00 čas u blizini vikendice. Na mjestu događaja pronađeno je i vatreno oružje – pištolj, koji je izuzet radi daljeg vještačenja", stoji u saopštenju.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima PU Banjaluka.

Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera s ciljem utvrđivanja okolnosti smrti. Takođe, naređena je i obdukcija tijela koja će biti obavljena u Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske.

