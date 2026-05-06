Oglasila se policija o smrti Bobana Kusturića

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Banjalučka policija oglasila se o smrti Bobana Kusturića, načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

Oglasila se policija o smrti Bobana Kusturića

Kako su naveli u saopštenju, Policijskoj upravi Banjaluka sinoć oko 21 čas prijavljeno je da je blizini vikendice u Banjaluci pronađeno beživotno tijelo B.K. iz Banjaluke, inače policijskog službenika Ministarstva unutrašanjih poslova Republike Srpske.

"O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je izašao na lice mjesta i rukovodio uviđajem. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela", stoji u saopštenju.

Tijelo je prevezeno u Javnu zdravstvenu ustanovu Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske gdje će biti izvršena obdukcija.

