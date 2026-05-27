Dijelovi Balkana na udaru prvog toplotnog talasa: Meteorolozi upozoravaju na visoke temperature

Toplotni talas donosi sparno vrijeme na Zapadnom Balkanu, sa temperaturama iznad 30 stepeni. Meteorolozi predviđaju nastavak vrućina i narednih dana

Izvor: Shutterstock

Toplotni talas koji je zahvatio zemlje Zapadnog Balkana donio je temperature karakteristične za sredinu ljeta već krajem maja, što je izazvalo pažnju meteorologa i građana širom regiona.

Visoke temperature bilježe se u cijelom regionu, a stručnjaci upozoravaju da će se vrelo vrijeme zadržati i narednih dana.

Građani se već suočavaju sa sparinom, toplim noćima i povećanom potrošnjom električne energije zbog rashladnih uređaja. Meteorološke službe u više država izdale su upozorenja zbog mogućih zdravstvenih problema izazvanih visokim temperaturama, posebno kod starijih osoba i hroničnih bolesnika. Iako se krajem sedmice očekuje blago osvježenje, region trenutno prolazi kroz prvi ozbiljniji toplotni udar ove godine.

Hrvatsku je u ponedeljak pogodio prvi toplotni talas ove godine, donoseći temperature tipične za vrhunac ljeta već u jutarnjim satima. Meteorolozi za utorak predviđaju temperature do 32 stepena Celzijusa, a veoma toplo biće i u ostalim dijelovima Balkana.

Najtoplije jutro zabilježeno je u Dubrovniku, gdje je već u osam časova izmjereno 27,3 stepena Celzijusa. Visoke temperature registrovane su i u Ćunskom na Malom Lošinju, na Mljetu i u Senju, gdje su vrijednosti prelazile 26 stepeni.

Hrvatski državni hidrometeorološki zavod upozorio je da će se period iznadprosječno toplog vremena nastaviti do sredine sedmice. Duž jadranske obale očekuju se tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni, dok će dnevne temperature lokalno prelaziti i 30 stepeni Celzijusa.

Ekstremne vrućine

Izvor: Nelson Antoine/Shutterstock

Slične vremenske prilike zahvatile su i ostatak regiona. U Bosni i Hercegovini temperature će dostizati do 33 stepena na jugu zemlje, dok se u Srbiji očekuje između 28 i 32 stepena Celzijusa. Veoma toplo vrijeme prognozira se i za Crnu Goru...

Meteorolozi najavljuju da bi tokom četvrtka moglo doći do postepenog pada temperature i povratka vremenskih prilika u granice prosjeka za ovo doba godine.

"Klimatski modeli upozoravaju na mogući super El Ninjo"

Prva tri mjeseca 2026. godine bila su četvrta najtoplija otkako postoje mjerenja, uprkos tome što je fenomen La Ninja delimično ublažio rast temperatura. Istovremeno, zabilježen je i rekordno nizak ledeni pokrivač na Arktiku, zbog čega naučnici upozoravaju da bi tokom jeseni mogao da se razvije snažan, pa čak i "super" El Ninjo.

Sve veće vrućine su jedna od posledica klimatskih promena

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema analizi sajta "Carbon Brief", postoji 19 odsto šanse da 2026. nadmaši 2024. i postane najtoplija godina u istoriji mjerenja. Klimatski modeli trenutno pokazuju zagrijavanje površine mora u tropskom Pacifiku veće od 2°C, što se smatra pragom za super El Ninjo. Ovaj fenomen obično donosi ekstremne vremenske prilike širom svijeta, od suša i poplava do intenzivnih toplotnih talasa.

Naučnici sa Univerziteta na Havajima razvili su model koji može da predvidi El Ninjo i do 15 meseci unaprijed, koristeći promene temperature mora i nivoa okeana. Njihov model već sada ukazuje na razvoj snažnog El Ninja krajem godine.

Prognoze za Evropu i Balkan dodatno pojačavaju zabrinutost. Prema modelima ECMWF-a i britanskog UKMO-a, ljeto bi moglo da donese dugotrajne toplotne talase i tropske noći širom regiona. Za jug i istok Evrope prognoziraju se češće obilne padavine i lokalne oluje, dok se u centralnim i sjeverozapadnim dijelovima kontinenta očekuje povećan rizik od suše uslijed manjka padavina i visokih temperatura.

(EUpravo zato.rs)