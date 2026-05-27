logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijedorčanin uhapšen zbog napada na policajca tokom privođenja

Prijedorčanin uhapšen zbog napada na policajca tokom privođenja

Autor Nikolina Damjanić
0

Prijedorska policija uhapsila je D.Ć. iz ovog grada zbog sumnje da je tokom privođenja napao policijskog službenika.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Incident se dogodio 26. maja, a osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio  krivično djelo "Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti".

Hapšenje je uslijedilo nakon što je osumnjičeni, pružajući aktivan otpor prilikom hapšenja nasrnuo na jednog policijskog službenika.

Osumnjičeni je prethodno narušio javni red i mir, a tokom privođenja odbio je da postupi po naređenju policijskih službenika.

"Zbog počinjenog prekršaja iz člana 8. Zakona o javnom redu i miru, licu je uručen prekršajni nalog. Nakon kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviće se izvještaj za počinjeno krivično djelo", saopšteno je iz PU Prijedor.

Možda će vas zanimati

Tagovi

hapšenje Prijedor policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ