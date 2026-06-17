Ruski "ultra diskont" Mere se vraća u BiH: Ponovo otvaraju pozicije i spremaju markete s nižim cijenama

Ruski gigant Mere ponovo pokreće biznis u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Shutterstock

Treći po veličini ruski trgovački lanac "Mere" ponovo šalje jasne signale da se priprema za povratak na tržište Bosne i Hercegovine. Nakon što su se prije nekoliko godina tiho povukli, Rusi ponovo pokreću operacije u našoj zemlji.

Kompanija je ovih dana zvanično raspisala oglas za posao na poziciji Category Managera sa lokacijom u Istočnom Sarajevu. S obzirom na to da je riječ o jednoj od ključnih funkcija u retail sektoru (zaduženoj za formiranje asortimana i ugovaranje saradnje s dobavljačima), jasno je da se radi o ozbiljnim pripremama za ponovno uspostavljanje poslovanja, piše Biznisinfo.

Cijene niže i do 20 posto

Ruski lanac, koji na globalnom tržištu uspješno posluje od 2009. godine, prepoznatljiv je po svom specifičnom konceptu "ultra diskonta". Njihova poslovna filozofija se zasniva na ogoljenim marketima (roba se često prodaje direktno sa paleta) i asortimanu od oko 1.500 artikala, što im omogućava da ponude cijene koje su i do 20 odsto niže od konkurencije na tržištu.

Prema ranijim planovima koji se ponovo aktiviraju, "Mere" u BiH cilja objekte površine oko 1.000 kvadratnih metara. Ovo nije jedini konkurs u posljednje vrijeme, jer je kompanija i ranije tražila rukovodeći kadar u nekoliko bh. gradova, što potvrđuje da je u pripremi šira trgovačka mreža.

Podsjećamo, "Mere" je već jednom pokušao da osvoji kupce u Bosni i Hercegovini. Prije nekoliko godina otvorili su prve markete u Istočnom Sarajevu, Doboju i Prijedoru, uz pompezne najave da će izgraditi mrežu od nekoliko desetina prodavnica u svim većim gradovima.

Međutim, ta avantura je kratko trajala. Ubrzo nakon otvaranja, sve prodavnice su zatvorene pod nerazjašnjenim okolnostima, a lanac se u potpunosti povukao iz BiH. Ostaje da se vidi da li će drugi talas ruske ekspanzije biti bolje prilagođen bh. navikama kupovine i da li će ovog puta uspjeti da opstanu na prilično zasićenom domaćem tržištu.