Tragedija u Mladenovcu: Srušila se konstrukcija autobuskog stajališta na dječaka (12), ljekari se bore za njegov život

Užasna nesreća dogodila se u Mladenovcu kada je masivna struktura stajališta u sekundi popustila i pala direktno na dvanaestogodišnjeg dečaka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tokom protekle noći u dječiju bolnicu u Beogradu primljen je dvanaestogodišnji dječak iz Mladenovca sa izuzetno teškim tjelesnim povredama.

Prema prvim informacijama, dječak se nalazi u kritičnom stanju, a ljekari se bore za njegov život nakon što je na njega pala kompletna konstrukcija autobuskog stajališta.

"Dječak se u jednom trenutku okačio o konstrukciju stajališta. U sljedećem sekundu, masivna struktura je potpuno popustila i srušila se direktno na dijete",navode očevici koji su se zatekli na licu mjesta.

Ljekari se bore za život djeteta

Hitna pomoć je brzo reagovala i prevezla teško povrijeđenog dječaka u dežurnu dječiju kliniku u Beogradu.

O slučaju je obaviještena policija kao i nadležno tužilaštvo.

Istraga je u toku.

(Telegraf/Mondo)