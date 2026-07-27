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Zašto štrajkuju grčki carinici? Od jutros obustavljen rad službi, putnici satima čekaju u kolonama

Zašto štrajkuju grčki carinici? Od jutros obustavljen rad službi, putnici satima čekaju u kolonama

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Štrajk grčkih carinika izazvao je kolaps na graničnim prelazima, putnici čekaju satima.

Zašto štrajkuju grčki carinici Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Štrajk grčkih carinika izazvao je kolaps na graničnim prelazima, a putnici satima čekaju u kolonama.  Rad carinskih službi obustavljen je jutros i za putnička vozila važi poseban režim - ona se propuštaju na svakih 10 minuta, dok je teretni saobraćaj u oba smjera potpuno obustavljen.

Izmjena režima rada odnosi se na kopnene granične prelaze Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Mežitlija).

Kako je u subotu objavljeno na zvaničnoj Fejsbuk stranici Jute, obustava će trajati od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj.

"Prema dostupnim informacijama putnička vozila će biti propuštana na svakih deset minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smjera. YUTA preporučuje putnicima da planiraju putovanje uz mogućnost dužeg zadržavanja na graničnim prelazima tokom prepodnevnih časova, kao i da prate informacije nadležnih institucija i stanje na graničnim prelazima", navode iz YUTA-e.

Gužva na graničnim prelazima

Kako pokazuju snimci i fotografije stranice Grčka info, na graničnim prelazima sa Grčkom trenutno je velika gužva. Formirane su kilometarske kolone, a putnici satima čekaju da pređu granicu.

U međuvremenu, kao posljedica štrajka grčkih carinika, gužva se stvorila i na bugarskoj granici jer su vozači masovno preusmjerili svoje rute preko Bugarske kako bi izbjegli blokade na prelazima sa Sjevernom Makedonijom.

Zašto štrajkuju grčki carinici?

Grčki carinski službenici, koje zastupa Savez carinskih službenika Grčke (OTYE), povremeno organizuju protestne akcije i obustave rada (kao što je četvoročasovna obustava rada na 24-časovnim carinama) protestujući zbog velikog nedostatka osoblja, neplaćenog ili nedovoljno plaćenog prekovremenog rada i iscrpljujućih uslova rada.

(MONDO)

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