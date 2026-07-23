Pet raskošnih parfema inspirisanih Odisejom: Senzualni mirisi koji oduzimaju dah

Parfimeri su pretočili mirise grčke mitologije u bočice pune nota od kojih zastaje dah.

Izvor: Youtube printscreen / ONE Media / perfumeandbooks

Film "Odiseja" podstakao je ponovno interesovanje za parfeme koji kroz mirise dočaravaju likove, mjesta i motive iz Homerovog epa.

Kreatori parfema decenijama pronalaze inspiraciju u čuvenom epu, stvarajući mirise koji predstavljaju Odiseja, Sirene, Kalipso i druge junake grčke mitologije.

Svaki od ovih parfema na drugačiji način prenosi atmosferu drevne priče, od mirisa mora i mediteranskog bilja do toplih, zavodljivih nota koje simbolizuju iskušenja i povratak kući.

Više od 2.700 godina nakon što je nastala, Odiseja i dalje inspiriše umetnike širom svijeta. Posle bezbroj prevoda, filmskih adaptacija i novih književnih interpretacija, na red su došli i parfemi.

Povodom premijere novog filma Kristofera Nolana, brojni ljubitelji mirisa ponovo su otkrili kompozicije koje kroz note citrusa, mediteranskog bilja, cvijeća i drveta oživljavaju najpoznatije trenutke Homerovog epa.

Personne - Iconofly

Jedan od najneobičnijih parfema inspirisanih Odisejom je Personne, koji je kreirao parfimer Aleksandar Helvani. Nastao je na osnovu detaljnog proučavanja Homerovog teksta i biljaka koje se pominju u epu. U njemu se prepliću lovor, ruzmarin, ruže, smokva, pčelinji vosak, morska trava i hrastova mahovina, a čak je korišćena i voda iz Mediterana kako bi se što vernije dočarao miris mora.

Posebnu pažnju privlači takozvani "Akord pomazanja", inspirisan scenom u kojoj Nausikaja maslinovim uljem neguje iscrpljenog Odiseja i vraća mu dostojanstvo. Naziv Personne na francuskom jeziku znači i "niko" i "neko", simbolizujući Odisejev put od anonimnosti do ponovnog pronalaženja sopstvenog identiteta.

Ligea La Sirena - Carthusia

Parfem Ligea La Sirena inspirisan je jednom od Sirena koje su pokušale da zavedu Odiseja. Reč je o elegantnom citrusno-cvjetnom mirisu sa notama mandarine, limuna, lavande i tamjana, koji kasnije prelazi u topliju, puderastu kompoziciju. Ljubitelji klasičnih parfema poput Guerlain Shalimara mogli bi u njemu da prepoznaju sličnu sofisticiranu atmosferu.

Odyssey The Legend Returns – Argos

Američka kuća Argos Fragrances inspiraciju nije pronašla direktno u Homerovom djelu, već u slici francuskog slikara Leona Belija iz 19. veka. Parfem otvaraju bergamot, limun i muškatna žalfija, koji predstavljaju mediteranske vjetrove, dok tuberoza i đurđevak simbolizuju iskušenja na Odisejevom putovanju. Završnicu čine guajak drvo, vetiver, vanila i mošus, koji dočaravaju toplinu povratka kući.

Le Chant d'Achille – Hellenist Paris

Iako je inspirisan Ahilom, a ne Odisejem, ovaj parfem se prirodno uklapa u svet grčke mitologije. Parfimerka Aleksandra Karlin željela je da spoji nježnost i ratnički duh kroz cvijet narandže, mošus i smilje, biljku čije slane i tople note podsjećaju na Mediteran i antičku Grčku.

Calypso – Robert Piguet

Kalipso, nimfa koja je Odiseja zadržala na svom ostrvu sedam godina nudeći mu besmrtnost, inspirisala je brojne parfimere. Savremena verzija parfema Calypso, koju je osmislio Orelijen Gišar, kombinuje raskošne note ruže sa amberom, pačulijem i antilopom, stvarajući zavodljiv i bogat miris koji odražava misterioznost ove mitske junakinje.

Baš kao što se Odiseja vekovima neprestano iznova pripoveda, tako i parfimeri pronalaze nove načine da njene motive pretoče u miris. Svaka kompozicija predstavlja drugačije tumačenje Homerove priče i pokazuje da velika umetnička djela mogu da inspirišu mnogo više od književnosti ili filma – čak i parfem koji nosimo na koži.