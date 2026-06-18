Tri parfema mirišu kao da ste upravo izašli iz mora

3 parfema koja mirišu na more, a koštaju oko 35 KM! Žene ih masovno kupuju svakog ljeta...

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Zatvorite oči i zamislite miris slanog povjetarca, toplog peska i talasa koji zapljuskuju obalu. Upravo takav utisak ostavljaju parfemiinspirisani morem, a dobra vijest je da za osjećaj leta na koži ne morate da potrošite bogatstvo.

Izdvojili smo tri parfema koji mirišu na more i svježinu, a mogu se pronaći za manje od 50 KM.

1. LA RIVE Solare

LA RIVE Solare je lagan, letnji parfem koji odiše toplinom i svježinom u isto vreme. Otvara se voćno-citrusnim notama, uz blagu slatkoću kokosa i cvjeta pomorandže, što ga čini vrlo „sunčanim“ i opuštenim mirisom.

U bazi se osjeća nežna, kremasta toplina koja podseća na kožu zagrijanu suncem i letnji dan na plaži. Solare je jednostavan, prijatan i nenametljiv parfem koji se lako nosi svakog dana tokom vrućih mjeseci.

2. Adidas Pure Lightness

Pristupačan parfem koji iznenađuje svježinom. U njemu dominiraju voćne i vodene note koje podsjećaju na letnji povjetarac uz obalu. Savršen je za svakodnevno nošenje, posebno tokom visokih temperatura.

3. Avon Pur Blanca

Iako nije klasičan morski parfem, njegova čista i osjvežavajuća aroma često podseća na miris svježeg vazduha pored mora. Lagan je, nenametljiv i veoma popularan među ženama koje vole diskretne ljetnje mirise.

Kako da parfem duže miriše ljeti?

Stručnjaci savjetuju da parfem nanosite na hidriranu kožu, posebno na vrat, zglobove i pregibe laktova. Tokom ljeta visoke temperature ubrzavaju isparavanje mirisa, pa će hidratantna krema pomoći da parfem traje znatno duže.

Ako volite mirise koji bude uspomene na more, plažu i bezbrižne ljetnje dane, ova tri parfema mogu biti odličan izbor, a pritom neće opteretiti kućni budžet.