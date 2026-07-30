Stan u starom dijelu Novog Sada uređen je u toplim tonovima sa zaobljenim formama, bogatim teksturama i detaljem koji uveče potpuno mijenja atmosferu prostora.
- Stan odiše mirnom atmosferom zahvaljujući pažljivo odabranim bojama, teksturama i zaobljenim formama.
- Otvoreni dnevni prostor spaja funkcionalnost i elegantan, vanvremenski dizajn.
- Posebnu ulogu ima rasvjeta koja u večernjim satima potpuno mijenja doživljaj enterijera.
Enterijer stana u starom dijelu Novog Sada, koji je uređivao Modena Art Studio, oblikovan je kroz mirnu paletu tonova, meke forme i diskretne kontraste. Glavna ideja prilikom projektovanja bila je stvaranje prostora koji djeluje tiho, toplo i vanvremenski.
Otvorena dnevna zona u znaku toplih tonova i različitih tekstura
Dnevna zona otvorene osnove obuhvata dnevni boravak, kuhinju i trpezariju, objedinjene toplom nijansom boje slonovače i suptilnim crnim detaljima.
Ovaj monohromatski ambijent obogaćen je različitim materijalima koji unose finu igru tekstura - od glatkih i reflektujućih površina, preko mekanog buklea na sofi i pliša na jastucima, reljefastih lustera i zidova, do diskretnih šara i valera na podu i trpezarijskom stolu.
Atmosfera ispred dekoracije
Fokus nije na dekoraciji, već na atmosferi - na osećaju lakoće, svjetla i svakodnevnog komfora. Ugradni i komadni namještaj svojim zaobljenim formama unosi mekoću i ima gotovo skulpturalni karakter.
Linijska rasveta igra veoma važnu ulogu u enterijeru, jer transformiše prostor tokom večernjih časova i dodaje još jedan sloj estetskom izrazu, piše SuperProstor.
Ovako uređen stan nikada neće izaći iz mode: Jedan detalj potpuno mijenja atmosferu čim padne mrak
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Stan u Novom Sadu
Savremena oaza za miran život
Prostor je projektovan kao intimna oaza savremenog života, gde arhitektura ostaje nenametljiva, a ambijent govori kroz proporcije, teksture i svijetlo.