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Ovako uređen stan nikada neće izaći iz mode: Jedan detalj potpuno mijenja atmosferu čim padne mrak

Ovako uređen stan nikada neće izaći iz mode: Jedan detalj potpuno mijenja atmosferu čim padne mrak

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Stan u starom dijelu Novog Sada uređen je u toplim tonovima sa zaobljenim formama, bogatim teksturama i detaljem koji uveče potpuno mijenja atmosferu prostora.

Uređenje stana koje nikad ne izlazi iz mode Izvor: Jovana Rakezić
  • Stan odiše mirnom atmosferom zahvaljujući pažljivo odabranim bojama, teksturama i zaobljenim formama.
  • Otvoreni dnevni prostor spaja funkcionalnost i elegantan, vanvremenski dizajn.
  • Posebnu ulogu ima rasvjeta koja u večernjim satima potpuno mijenja doživljaj enterijera.

Enterijer stana u starom dijelu Novog Sada, koji je uređivao Modena Art Studio, oblikovan je kroz mirnu paletu tonova, meke forme i diskretne kontraste. Glavna ideja prilikom projektovanja bila je stvaranje prostora koji djeluje tiho, toplo i vanvremenski.

Otvorena dnevna zona u znaku toplih tonova i različitih tekstura

Dnevna zona otvorene osnove obuhvata dnevni boravak, kuhinju i trpezariju, objedinjene toplom nijansom boje slonovače i suptilnim crnim detaljima.

Ovaj monohromatski ambijent obogaćen je različitim materijalima koji unose finu igru tekstura - od glatkih i reflektujućih površina, preko mekanog buklea na sofi i pliša na jastucima, reljefastih lustera i zidova, do diskretnih šara i valera na podu i trpezarijskom stolu.

Atmosfera ispred dekoracije

Fokus nije na dekoraciji, već na atmosferi - na osećaju lakoće, svjetla i svakodnevnog komfora. Ugradni i komadni namještaj svojim zaobljenim formama unosi mekoću i ima gotovo skulpturalni karakter.

Linijska rasveta igra veoma važnu ulogu u enterijeru, jer transformiše prostor tokom večernjih časova i dodaje još jedan sloj estetskom izrazu, piše SuperProstor.

Savremena oaza za miran život

Prostor je projektovan kao intimna oaza savremenog života, gde arhitektura ostaje nenametljiva, a ambijent govori kroz proporcije, teksture i svijetlo.

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uređenje doma stan

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