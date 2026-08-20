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Ključni modni trendovi za jesen 2026: Žene, pregledajte kutije sa nakitom, ovih 5 detalja će dominirati

Ključni modni trendovi za jesen 2026: Žene, pregledajte kutije sa nakitom, ovih 5 detalja će dominirati

Izvor Lepa i srećna
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5 pet vodećih trendova aksesoara za jesen 2026. godine – od retro naočara i elegantnih tašni do upečatljivog nakita i obuće.

Modni aksesoari za jesen 2026: 5 trendova koji dominiraju stajlingom Izvor: Shutterstock
  • Okrugle naočare sa tankim metalnim ramom i uglađene clutch torbe pod ruku vode suštinski modni trend sezone.
  • Obuća sa bogatim ukrasima i dramatične, ornamentalne minđuše preuzimaju primat nad svedenim komadima.
  • Svilene i elegantne kožne rukavice u neutralnim tonovima ostaju neizostavni jesenji klasik.

Vodeći svjetski dizajneri i kreativni direktori donose jasan zaokret u svijetu aksesoara za jesen 2026. godine – od dramatičnog nakita i cipela sa ukrasima do minimalističkih torbi i retro naočara.

Modna scena se priprema za novu sezonu, a najuticajniji kreativni direktori već su postavili pravila kada je riječ o detaljima koji daju ton čitavoj kombinaciji. Jesen 2026. donosi savršen balans između upečatljivog maksimalizma i prefinjene elegancije.

Ovih pet klasičnih i osvježenih trendova aksesoara koji će se neizbježno naći u garderoberima svih modnih entuzijasta.

Elegantne clutch torbe: Vrijeme predimenzioniranih tašni ustupa mjesto uglađenim, svedenim torbama bez ručki. Pravilo sezone nalaže da se clutch torba nosi neobavezno, pod rukom ili eventualno u ruci, baš kao sa pistama vodećih modnih kuća.

Cipele sa bogatim ukrasima: Maksimalizam vlada u sektoru obuće. Brendovi poput Prade i Diora predstavili su cipele sa štiklom koje obiluju svjetlucavim detaljima, od sitnih perlica i šljokica do trodimenzionalnih cvjetnih aplikacija.

Okrugle naočare sa metalnim ramom: Nakon dužeg vremena, oblici naočara za sunce doživljavaju veliku promjenu. U fokusu su modeli sa okruglim staklima i tankim žičanim ramovima koji zrače retro šarmom i sofisticiranošću.

Dramatične, ornamentalne minđuše: Minimalistički nakit ustupa mjesto upečatljivim komadima. Minđuše postaju glavni aksesoar koji zaokružuje svaku odjevnu kombinaciju i privlači poglede svojim skulpturalnim dizajnom.

Kožne rukavice u neutralnim tonovima: Kožne rukavice nastavljaju svoju vladavinu, ali ove jeseni u fokusu su uglađeni modeli klasične dužine do ručnog zgloba. Neutralne nijanse, poput nježne krem boje, predstavljaju apsolutni imperativ sezone.

U galeriji pogledajte najmodernije farmerke za jesen 2026.

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Tagovi

moda aksesoari stil

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