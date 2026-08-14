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Horoskop i moda: Koja torba najbolje odgovara vašem znaku?

Horoskop i moda: Koja torba najbolje odgovara vašem znaku?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Od elegantnih clutch modela do praktičnih shopper torbi, saznajte koja torba najbolje odgovara vašem horoskopskom znaku i modnom stilu.

torba.jpg Izvor: mondo/ai

Torba je mnogo više od modnog dodatka. Ona često govori o našem karakteru, navikama i životnom stilu. Astrologija tvrdi da čak i horoskopski znak može imati uticaj na modne izbore, pa nije neobično što pripadnici različitih znakova gravitiraju potpuno drugačijim modelima torbi. Provjerite da li su zvijezde pogodile vaš modni ukus.

Ovan

Ovnovi vole da budu primijećeni. Njihov izbor je upečatljiva torba u crvenoj boji ili model sa zanimljivim detaljima koji privlače pažnju. Praktičnost im je važna, ali nikada nauštrb stila.

Bik

Izvor: Shutterstock

Bikovi cijene kvalitet i luksuz. Njihova idealna torba izrađena je od kvalitetne kože, u neutralnim tonovima koji nikada ne izlaze iz mode. Radije će kupiti jednu skuplju torbu nego nekoliko prolaznih trendova.

Blizanci

Radoznali i promjenjivi Blizanci vole torbe koje mogu da se nose na više načina. Njihov favorit je praktičan model koji se lako prilagođava različitim kombinacijama i prilikama.

Rak

Torba ukrašena maramom
Izvor: hifashion/Shutterstock

Rakovi biraju velike i funkcionalne torbe u koje može stati sve što im zatreba tokom dana. Privlače ih nježne boje i klasični modeli koji imaju i sentimentalnu vrijednost.

Lav

Za Lavove torba nije samo dodatak već statusni simbol. Vole luksuzne brendove, upečatljive detalje i modele koji privlače poglede gdje god da se pojave.

Djevica

Djevice obožavaju red i organizaciju. Njihov idealan izbor je elegantna, minimalistička torba sa mnogo praktičnih pregrada i bez suvišnih ukrasa.

Vaga

Izvor: Shutterstock

Vage imaju istančan osjećaj za estetiku. Njihova savršena torba je elegantna, ženstvena i uvijek u skladu sa najnovijim trendovima, ali bez pretjerivanja.

Škorpija

Misteriozne Škorpije privlače tamne boje, kvalitetni materijali i sofisticirani modeli. Njihova torba često djeluje jednostavno, ali krije snažan karakter.

Strijelac

Providna torba
Izvor: andersphoto/Shutterstock

Avanturistički duh Strijelca traži udobnost i praktičnost. Crossbody torbe i modeli koji ostavljaju slobodne ruke njihov su prvi izbor za svakodnevne aktivnosti.

Jarac

Jarčevi ulažu u klasiku. Njihova torba mora biti kvalitetna, dugotrajna i profesionalna. Ne zanimaju ih prolazni trendovi već bezvremenska elegancija.

Vodolija

Vodolije vole da se izdvajaju. Njihov izbor su neobični oblici, nesvakidašnje boje i modeli koje rijetko viđate na ulici. Što originalnije, to bolje.

Ribe

Romantične Ribe privlače nježni tonovi, mekani materijali i detalji poput mašni, cvjetnih motiva ili pastelnih nijansi. Njihova torba uvijek ima dozu sanjivosti i ženstvenosti.

Torba ukrašena maramom
Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock

Naravno, modni ukus ne određuju samo zvijezde, ali je zabavno primijetiti koliko se karakteristike pojedinih znakova često poklapaju sa stilom koji biramo. Možda upravo vaša omiljena torba potvrđuje ono što astrologija već dugo tvrdi o vama.

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Tagovi

horoskop moda stil torba

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