Stari model tašne najnoviji hit: Luj Viton se vraća na modnu scenu, žene već traže polovne varijante

Stari model tašne Luj Viton je najnoviji modni hit!

Izvor: Shutterstock, eversummerphoto

Ako tražite modnu tašnu koja će podići svaku vašu kombinaciju, onda je barel torba najbolji izbor.

Mnogi se sjećaju ovog trenda, a ako pretražite ormane mame ili bake, možda ćete uspjeti da nađete sličnu torbicu.

Jesen i zima 2025/2026. donose povratak jednog kultnog modnog detalja – barel torbe.

Prepoznatljive po svom cilindričnom obliku, ove torbe su bile apsolutni hit devedesetih, a njihova priča počinje još šezdesetih, kada je Luj Viton predstavio legendarni model Papijon.

Na pistama sezone zablistale su male kožne verzije kod Proenza Skuler, Kloé, Miu Miu i Kejt – torbe koje izgledaju kao da lebde između prošlosti i budućnosti.

Njihova forma je stroga, ali istovremeno nežna, savršeno uklopljena u siluete koje prizivaju duh ikona poput Kerolin Beset Kenedi i Gvinet Paltrou.

Barel torba je više od aksesoara, ona je modna poruka. Prebačena preko ramena djeluje ležerno, kao da ste upravo izašli iz galerije u Njujorku. Nošena u ruci, pretvara se u sofisticiran detalj večernje kombinacije, poput dragulja koji upotpunjuje haljinu od svile. Njena kompaktna forma čuva samo ono najvažnije, ali prepoznatljiv oblik odmah dodaje dozu stila svakom autfitu.

Za glamurozne prilike birajte modele od antilopa ili sa lančanim detaljima, dok su pristupačne verzije brendova Dž. Kru, Reformejšn i Banana Ripablik savršene za svakodnevni stajling. Barel torba je torba koja se ne nosi samo zbog praktičnosti – ona je i modno sjećanje i budućnost u jednom cilindru.

