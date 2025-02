Popularan parfem nastao je kada su kožu uronili u alkohol: Genijalna ideja dovela ga je do statusa bestselera

Na tržištu koje je preopterećeno mirisima slavnih ne čudi što su nove, sofisticirane note stigle upravo iz studija modnih kuća.

Izvor: Shutterstock

Kada je Louis Vuitton, početkom 2016. godine, objavio da predstavlja prvu kolekciju parfema nakon 1946. godine, jedna stvar je bila sigurna - miris kože, po kojoj je ovaj više od 70 godina star francuski div dizajna poznat, biće njegova zvijezda. Međutim, vjerodostojno repliciranje mirisa kože u svijetu parfema poznato je kao izuzetno težak zadatak - "nos" LV-a, Jacques Cavallier-Belletrud, shvatio je u koliko je nezavidnoj poziciji kada mu je dat komad mekane nefarbane kože kao inspiracija.

Izvor: Louis Vuitton

“U prošlosti sam radio sa notama kože, ali nikada sa pravim komadima koje Louis Vuitton koristi za svoje aksesoare. Nisam mogao proizvesti taj miris tradicionalnim metodama - tehnologija hvatanja vazduha oko objekta kako bi se izdvojili molekuli mirisa nije funkcionisala, kao ni izvlačenje mirisa iz samog komada. Čak smo pokušali da napravimo smolu, ali to je bila još veća katastrofa”, objasnio je Cavallier-Belletrud. Konačno, palo mu je na pamet da stavi kožu u alkohol kako bi napravio infuziju. I - uspjelo je! “Cijela suština kolekcije koju čini sedam mirisa dolazi upravo iz infuzije kože. U širem izboru bilo je 80 kombinacija, ali smo ih sveli na sedam, zato što je to moj srećan broj.”, objasnio je dizajner parfema, koji stoji iza Diorovog Addicta, Stelle by Stella McCartney i Jean Paul Gaultierovog Classiquea.

Louis Vuitton nije prvi brend koji se suočio s ovim problemom - pretočiti bit modne kuće u bočicu parfema izazov je dizajnerima otkad je Coco Chanel predstavila legendarni No. 5 davne 1921. godine. Uz Vuittona, ove godine nove mirisne kreacije predstavili su još neki modni giganti: Hermes, Gucci i Calvin Klein, kao i manje, gotovo niche kuće.

Izvor: Louis Vuitton

Tajnovitim imenima poput Mille Feux (hiljade svjetala) ili Contre Moi (blizu mene), LV pokušava izazvati emocionalne reakcije kod kupaca, a glavna zvijezda krije se iza imena Rose Des Vents (ruža vjetrova), cvjetnog parfema koji s vremenom razvija začinjene note. Među tri vrste ruža korišćenih u njemu nalazi se i vrsta koja raste samo u Grasseu, za čiju je ekstrakciju Cavallier-Belletrud koristio ugljen-dioksid i metodu kojom se uklanja kofein iz kafe. “Time zadržite svu nježnost, kao da mirišete sam cvijet”, objasnio je. U dobu uniseks i polno neutralnih parfema, kolekcija LV-a izuzetno je ženstvena, za šta se njihov kreator ne izvinjava: “Žene su one koje odlučuju u životu, koje biraju; nisam mogao napraviti ništa drugo osim ženskih parfema”. Kad kombinaciji dodate minimalističku bočicu koja podsjeća na apotekarske tube, rad dizajnera Marca Newsona, te Leu Seydoux, koja je zaštitno lice kampanje, sigurni smo da je LV još jednom pogodio pravo u centar.

Izvor: Louis Vuitton

