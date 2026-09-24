Pileći đuveč sa mlincima: Sve se sprema u jednoj posudi, a ručak je gotov za sat vremena

Evo kako da za sat vremena pripremite kompletan ručak, isprobajte recept za pileći đuveč sa mlincima.
Pileći đuveč sa mlincima je jednostavan ručak koji ne zahtijeva mnogo vremena ni komplikovanu pripremu.
Piletina se pomiješa sa povrćem, paradajzom i mlincima, a sve se zajedno zapeče u rerni dok ne dobije finu koricu, ali ostane sočno iznutra.
Sastojci:
6 pilećih bataka sa karabatacima
2 glavice crnog luka
4 čena bijelog luka
250 g mlinaca
50 g maslaca
2 ljute papričice
400 ml pasiranog paradajza
450 g povrća za đuveč
100 ml pavlake za kuvanje
1 kašičica soli
1 kašičica tucane paprike
1/2 kašičice suvog bosiljka
biber po ukusu
1 veza peršuna
Crni luk očistite i sitno isjeckajte. U većoj đuvečari otopite maslac, dodajte luk i kratko ga dinstajte dok ne omekša. Ubacite oprane i krupnije isječene ljute papričice, pa začinite solju, biberom i suvim bosiljkom.
Ako površina prebrzo tamni, tokom pečenja možete je prekriti aluminijumskom folijom, pa je pred kraj skloniti.
Batake sa karabatacima zarežite nožem na nekoliko mjesta kako bi se ravnomjernije ispekli i bolje upili ukuse. Stavite ih preko luka i kratko propržite sa obe strane.
Dodajte pasirani paradajz i sitno isjeckan bijeli luk, pa ostavite nekoliko minuta da sve zajedno provri. Za to vrijeme zagrijte rernu na 200 stepeni.
U đuvečaru dodajte povrće za đuveč, tucanu papriku i pavlaku za kuvanje. Promiješajte, pa ubacite mlince i dolijte dovoljno vode da ogreznu u tečnosti. Odgore stavite dinstano meso sa lukom i paradajzom.
Stavite đuvečaru u zagrijanu rernu i pecite oko 30 minuta, odnosno dok piletina ne bude potpuno pečena, a mlinci mekani i upiju dio sosa.
Gotovo jelo ostavite nekoliko minuta da odmori, a zatim ga pospite svježe sjeckanim peršunom i poslužite dok je toplo.
(Stvar ukusa/Mondo)