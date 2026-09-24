Pileći đuveč sa mlincima: Sve se sprema u jednoj posudi, a ručak je gotov za sat vremena

Evo kako da za sat vremena pripremite kompletan ručak, isprobajte recept za pileći đuveč sa mlincima.

Izvor: Shutterstock

Pileći đuveč sa mlincima je jednostavan ručak koji ne zahtijeva mnogo vremena ni komplikovanu pripremu.

Piletina se pomiješa sa povrćem, paradajzom i mlincima, a sve se zajedno zapeče u rerni dok ne dobije finu koricu, ali ostane sočno iznutra.

Sastojci:

6 pilećih bataka sa karabatacima

2 glavice crnog luka

4 čena bijelog luka

250 g mlinaca

50 g maslaca

2 ljute papričice

400 ml pasiranog paradajza

450 g povrća za đuveč

100 ml pavlake za kuvanje

1 kašičica soli

1 kašičica tucane paprike

1/2 kašičice suvog bosiljka

biber po ukusu

1 veza peršuna

Priprema:

Crni luk očistite i sitno isjeckajte. U većoj đuvečari otopite maslac, dodajte luk i kratko ga dinstajte dok ne omekša. Ubacite oprane i krupnije isječene ljute papričice, pa začinite solju, biberom i suvim bosiljkom.

Dodatni savjet: Ako površina prebrzo tamni, tokom pečenja možete je prekriti aluminijumskom folijom, pa je pred kraj skloniti.

Batake sa karabatacima zarežite nožem na nekoliko mjesta kako bi se ravnomjernije ispekli i bolje upili ukuse. Stavite ih preko luka i kratko propržite sa obe strane.

Dodajte pasirani paradajz i sitno isjeckan bijeli luk, pa ostavite nekoliko minuta da sve zajedno provri. Za to vrijeme zagrijte rernu na 200 stepeni.

U đuvečaru dodajte povrće za đuveč, tucanu papriku i pavlaku za kuvanje. Promiješajte, pa ubacite mlince i dolijte dovoljno vode da ogreznu u tečnosti. Odgore stavite dinstano meso sa lukom i paradajzom.

Stavite đuvečaru u zagrijanu rernu i pecite oko 30 minuta, odnosno dok piletina ne bude potpuno pečena, a mlinci mekani i upiju dio sosa.

Gotovo jelo ostavite nekoliko minuta da odmori, a zatim ga pospite svježe sjeckanim peršunom i poslužite dok je toplo.

(Stvar ukusa/Mondo)