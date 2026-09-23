Ovaj pas ima posao kakav nema nijedna druga rasa: Izgleda kao plišana igračka, a pronalazi blago pod zemljom

Lagoto romanjolo je nekada pomagao lovcima u vodi, a danas je poznata rasa po pronalaženju tartufa.

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Na prvi pogled, lagoto romanjolo djeluje kao pas kojeg biste prije očekivali na kauču nego usred šume. Ima gustu, kovrdžavu dlaku i izgled plišane igračke. Ipak, kada spusti njušku ka zemlji, počinje posao po kojem je ova italijanska rasa postala poznata. Počinje potraga za tartufima.

Tartufi rastu ispod površine zemlje, zbog čega ne možemo jednostavno da ih uočimo u šetnji. Obučen pas prati njihov miris i pokazuje vlasniku mjesto na kojem treba da traži. Lagoto romanjolo nije jedini pas koji to može da nauči, ali je rasa koja je posebno razvijana za taj posao.

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Njegov prvobitni posao bio je sasvim drugačiji. Lagoto potiče iz italijanske Romanje, gdje je pomagao lovcima da donesu ptice iz vode. Kada su močvarna područja u tom kraju isušena, promijenio se i posao ovog psa. Njegovo dobro čulo mirisa i želja za pretraživanjem terena pokazali su se dragocjenim u potrazi za tartufima.

Ta promjena objašnjava neobičan spoj koji se krije iza njegovog izgleda. Kovrdžava dlaka podsjeća na plišanu igračku, ali lagoto je aktivan radni pas. Sama pripadnost rasi, naravno, ne znači da će svaki lagoto pronaći tartuf čim uđe u šumu. Za zajedničku potragu potrebni su obuka i rad.

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Lagoto je privržen vlasniku, spreman na saradnju i lako uči. Voli da provodi vrijeme s ljudima, ali mu nije dovoljno da ga samo izvedete u kratku šetnju i vratite na kauč. Potrebni su mu kretanje, igra i zadaci u kojima može da koristi svoj izuzetno dobar njuh. Potraga za tartufima nije jedini način da ga uposlite. Uživa i u učenju novih komandi i igrama traženja.

(MONDO)