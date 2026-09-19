Znate li zašto su narandžaste mačke posebne? Osim boje, izdvaja ih i još jedan "biljeg"

Narandžaste mačke postaju sve traženiji kućni ljubimci, a osim tzv. "džindžer" boje, odlikuje ih i posebno obiležje na čelu.

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Sa ili bez Garfilda, čini se da traženost i popularnost narandžastih mačaka tokom godina ne jenjava. Ovi simpatični kućni ljubimci privlače pažnju i bude nježnost svojom slatkoćom gdje god se pojave, a mnogi nisu svjesni koliko su zapravo posebne. Evo i zašto:

1. Boja

Iako im je zajedničko da su sve narandžaste, nijanse boje znaju poprilično da se razlikuju od mačke do mačke, a krznomože da sadrži i žute i crvene tonove.

Koliko će mačka biti narandžasta zavisi od količine pigmenta melanina koji mačka sadrži u sebi, te veća količina pigmenta čini krzno više narandžastim i obrnuto.

2. Pol

Ako vas instikt zbog popularnog Garfilda vuče da kažete da su narandžaste mačke češće muškog nego ženskog pola, ne varate se. Objašnjenje se nalazi u tome što se gen odgovoran za narandžastu boju nalazi na X hromozomu

Ženke imaju dva X hromozoma, pa im trebaju dvije kopije tog gena da bi bile narandžaste, dok je mužjacima potrebna samo jedna. Na svaka tri narandžasta mužjaka, dolazi otprilike jedna ženka. Ženski potomci narandžastih mužjaka mogu biti boje kornjačevine ili narandžasti. Ako su oba roditelja narandžasta, svi mačići će biti narandžasti.

3. Karakter

Uprkos tome što je opšte mišljenje da na karakter odrasle mačke najveći uticaj imaju okolina i socijalizacija tokom njenog ranog odrastanja, postoje uvjerenja da on može da varira i na osnovu boje mačjeg krzna. Za mužjake narandžaste boje važi da su samouvjereni, glasni i aktivni. Ženke su, s druge strane, uglavnom mirnije i tiše.

4. Šara krzna

Krzno narandžastih mačaka javlja se u pet varijanti: klasična (sa spiralama), prugasta, tačkasta, pjegava i sa mrljama.

5. Narandžasta mačka je sinonim za tigrastu mačku

Sve narandžaste mačke posjeduju A-lokus, tj. aguti gen i stoga se klasifikuju kao tigraste mačke.

Jedna od karakteristika ove vrste je oznaka u obliku slova "M", koje je kod nekih mačaka izraženije nego kod drugih. Tigraste mačke se takođe često nazivaju "malim tigrovima", zbog sličnosti šare dlake sa tigrovima.

(MONDO)