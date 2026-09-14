Porodica 18 mjeseci oplakivala mačku: "Ne spavamo otkako smo saznali istinu iz veterinarske klinike"

Porodica je godinu i po dana vjerovala da je njihova mačka eutanazirana i kremirana, a onda je slučajno otkrila šokantnu istinu.

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Porodica iz američke savezne države Džordžije godinu i po dana živjela je u uvjerenju da je nad njihovom voljenom mačkom Eni izvršena eutanazija, kao i da je kremirana. Istina je bila potpuno drugačija. Životinja je sve vrijeme živjela kod zaposlene u veterinarskoj klinici. Slučaj je otkriven sasvim slučajno i izazvao je burne reakcije zbog postupanja veterinarske ustanove.

Porodica Džagt je 14. februara 2025. godine odvela svoju 19-godišnju mačku rase ragdol u veterinarsku bolnicu Senoja. Eni je dugo imala ozbiljne zdravstvene probleme. Patila je od artritisa, teško je jela i koristila posip, bila je dezorijentisana, a pokazivala je i znake demencije.

Njen vlasnik Brajan Džagt donio je tešku odluku, da se nad kućnim ljubimcem izvrši eutanazija kako bi joj prekratio patnje. Potpisao je saglasnost za zahvat i platio oko 300 dolara za eutanaziju i zajedničku kremaciju. Dokumentacija klinike kasnije je pokazivala da je Eni uginula tog dana.

Ispostavilo se, međutim, da eutanazija nikada nije sprovedena. Eni je gotovo 18 mjeseci živjela kod jedne zaposlene u veterinarskoj klinici, a za sve to vrijeme redovno je dovođena na preglede u istu ustanovu. Porodici niko nije rekao da je mačka još živa.

Klinika je kasnije saopštila da su zaposleni procijenili da eutanazija u tom trenutku nije bila potrebna. Priznali su, međutim, da porodicu nisu obavijestili o svojoj odluci.

"Svjesni smo da nismo opravdali povjerenje koje nam je porodica ukazala i učinili smo sve što je u našoj moći da ispravimo situaciju", naveli su iz klinike i dodali da su pooštrili pravila kako bi se odluke vlasnika kućnih ljubimaca ubuduće poštovale.

Prijateljica porodice slučajno otkrila istinu

Slučaj je počeo da se raspliće u ljeto 2026. godine, kada se Kortni Basin, veterinarska tehničarka i prijateljica porodice, zaposlila u klinici. Tokom razgovora sa kolegama posumnjala je da bi Eni mogla da bude živa.

Pronašla je njenu dokumentaciju, a zatim je vidjela i samu mačku prilikom jedne posjete klinici. O svemu je obavijestila Tajlera Džagta, sina vlasnika, za čiju je porodicu to bio ogroman šok.

Brajan Džagt je slučaj prijavio policiji kao moguću krađu životinje. Prema navodima WSB-TV-a, koji je imao uvid u policijski izvještaj, policajci su utvrdili da se Eni zaista nalazila kod zaposlene u veterinarskoj klinici.

"Koliko razumijem, Eni je često dovođena u kliniku još od februara 2025. Na fotografiji ne izgleda dobro. Moja porodica je veoma zabrinuta da je veterinar održava u životu duže nego što bi trebalo, na njenu štetu", naveo je Džagt u prijavi.

Eni je bila dio njihove porodice još od 2006. godine. Njen vlasnik je objasnio da je odluku o eutanaziji donio tek pošto joj se zdravstveno stanje ozbiljno pogoršalo.

"Bila je veoma bolesna i, iskreno, osjećao sam krivicu što sam je toliko dugo održavao u životu. Bilo je jasno da se približila kraju. Mokraća joj je bila krvava, nije mogla da skoči na stolicu, noću je mjaukala gledajući u zid i gubila se po kući. Pokazivala je rane znake demencije", ispričao je.

"Mislila je da smo je jednostavno ostavili"

Porodicu je najviše pogodila pomisao da je Eni vjerovala da su je vlasnici napustili.

"Najteži dio svega ovoga, ono preko čega ne mogu da pređem, jeste to što je ona vjerovatno mislila da smo je jednog dana samo ostavili u klinici. To mi ne da da spavam. Mislila je da smo je napustili", rekao je Džagt, a prenosi People.

Nad Eni je 13. avgusta 2026. godine, na zahtjev porodice, konačno izvršena eutanazija. Klinika je porodici vratila novac za uslugu koja prvobitno nije bila obavljena.

Kortni Basin, koja je pomogla porodici da sazna istinu, dobila je otkaz. Ona je tvrdila da je otpuštena zbog otkrivanja slučaja, dok je klinika negirala da je njen otkaz povezan sa Eni. Niko nije uhapšen, a porodica je odlučila da ne nastavi krivični postupak nakon što je klinika ispunila njihov zahtev.

(MONDO)