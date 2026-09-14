Zašto frižider brzo crkava? Svu se žale se da je kvalitet očajan, a niko ne radi prostu stvar

Mnogi vjeruju da im se frižider pokvario poslije samo nekoliko godina zbog lošeg kvaliteta, ali pravi krivac se najčešće krije u detalju na koji nikada ne obraćate pažnju.
Prema podacima američkog Sekretarijata za energetiku, zaprljani kondenzatori predstavljaju jedan od tri vodeća razloga zašto uređaji za hlađenje prevremeno crkavaju.
Prvi je popucala guma na vratima, a drugi preopterećeni kompresor. Ipak, velika većina ljudi dozvoli da prođe i po deset godina a da nikad ne očisti kondenzatore, dok trećina vlasnika uopšte i ne zna gdje se nalaze.
Ovi metalni kalemovi služe da izbace toplotu iz frižidera u prostoriju, ali kada ih prekrije debeli sloj prašine, dlaka i masnoće od kuvanja, taj sloj počinje da djeluje kao termoizolacija. Kompresor tada radi duže, pregrijava se i crkava znatno prije kraja svog fabričkog vijeka. Prema procjenama stručnjaka, zapušteni kalemovi mogu da “skinu” i do četvrtine radnog vijeka uređaja, a ujedno vam mjesečno tiho "kradu" struju tojest uvećavaju račune za električnu energiju.
Posebno opasna situacija je u stanovima u kojima ima i kućnih ljubimaca, jer se dlake usljed statičkog elektriciteta direktno lijepe za tople cijevi, dok u kućama u kojima se često prže namirnice, čestice masnoće iz vazduha stvaraju ljepljivi film koji vremenom postaje nalik na oklop.
Kako riješiti problem u domaćim uslovima
Dvaput godišnje, s proljeća i s jeseni, odvojite petnaest minuta za jednostavno čišćenje koje će vam uštedjeti novac za novi uređaj.
- Isključite frižider iz struje i polako ga odmaknite od zida.
- Kod većine modela rešetka se nalazi pozadi i izgleda kao crna žičana mreža ili naprijed, skriven iza donje ukrasne lajsne (cokle) koja se jednostavno skida.
- Upotrebite uzanu četku sa dugačkom drškom i usisivač sa crijevom kako biste nježno pokupili nakupljenu prašinu, pazeći da ne savijete tanke metalne lamele.
- Obavezno usisajte i obrišite vlažnom krpom pod ispod frižidera, jer će u suprotnom ventilacija taj sloj prašine ponovo uvući u sistem već u prvim nedjeljama rada.
Ovaj mali i zanemareni kućni ritual produžava životni vijek kompresora za tri do pet godina i spriječava da vam majstor saopšti loše vijesti prije vremena.
U galeriji pogledajte i kuhinje koje se najmanje prljaju.
Zašto frižider brzo crkava? Svu se žale se da je kvalitet očajan, a niko ne radi prostu stvar