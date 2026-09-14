Zašto frižider brzo crkava? Svu se žale se da je kvalitet očajan, a niko ne radi prostu stvar

Mnogi vjeruju da im se frižider pokvario poslije samo nekoliko godina zbog lošeg kvaliteta, ali pravi krivac se najčešće krije u detalju na koji nikada ne obraćate pažnju.

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Prema podacima američkog Sekretarijata za energetiku, zaprljani kondenzatori predstavljaju jedan od tri vodeća razloga zašto uređaji za hlađenje prevremeno crkavaju.

Prvi je popucala guma na vratima, a drugi preopterećeni kompresor. Ipak, velika većina ljudi dozvoli da prođe i po deset godina a da nikad ne očisti kondenzatore, dok trećina vlasnika uopšte i ne zna gdje se nalaze.

Ovi metalni kalemovi služe da izbace toplotu iz frižidera u prostoriju, ali kada ih prekrije debeli sloj prašine, dlaka i masnoće od kuvanja, taj sloj počinje da djeluje kao termoizolacija. Kompresor tada radi duže, pregrijava se i crkava znatno prije kraja svog fabričkog vijeka. Prema procjenama stručnjaka, zapušteni kalemovi mogu da “skinu” i do četvrtine radnog vijeka uređaja, a ujedno vam mjesečno tiho "kradu" struju tojest uvećavaju račune za električnu energiju.

čišćenje frižidera

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Posebno opasna situacija je u stanovima u kojima ima i kućnih ljubimaca, jer se dlake usljed statičkog elektriciteta direktno lijepe za tople cijevi, dok u kućama u kojima se često prže namirnice, čestice masnoće iz vazduha stvaraju ljepljivi film koji vremenom postaje nalik na oklop.

Kako riješiti problem u domaćim uslovima

Dvaput godišnje, s proljeća i s jeseni, odvojite petnaest minuta za jednostavno čišćenje koje će vam uštedjeti novac za novi uređaj.

Isključite frižider iz struje i polako ga odmaknite od zida.

Kod većine modela rešetka se nalazi pozadi i izgleda kao crna žičana mreža ili naprijed, skriven iza donje ukrasne lajsne (cokle) koja se jednostavno skida.

Upotrebite uzanu četku sa dugačkom drškom i usisivač sa crijevom kako biste nježno pokupili nakupljenu prašinu, pazeći da ne savijete tanke metalne lamele.

Obavezno usisajte i obrišite vlažnom krpom pod ispod frižidera, jer će u suprotnom ventilacija taj sloj prašine ponovo uvući u sistem već u prvim nedjeljama rada.

Ovaj mali i zanemareni kućni ritual produžava životni vijek kompresora za tri do pet godina i spriječava da vam majstor saopšti loše vijesti prije vremena.

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